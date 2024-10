ענקית הטכנולוגיה גוגל הודיעה על צעד חדש בתחום השקיפות הדיגיטלית: החברה תתחיל להציג למשתמשי Google Photos מידע מפורט אודות שינויים שבוצעו בתמונותיהם באמצעות כלי בינה מלאכותית.

במסגרת העדכון, יתווסף לפרטי המידע הטכני של כל תמונה (metadata) סעיף חדש תחת השם "AI Info". סעיף זה יחשוף בפני המשתמשים את השימוש שנעשה בכלים מתקדמים כמו Magic Editor, המאפשר שינוי פרטים בתמונה, או Magic Eraser, המיועד למחיקת אלמנטים לא רצויים מהצילום.

הפיצ'ר החדש יתעד גם שימוש בטכנולוגיות משופרות כמו Zoom Enhance, המשחזר פרטים בתמונות באמצעות אלגוריתמים חכמים, וכן תכונות ייחודיות למכשירי Pixel כמו Best Take ו-Add Me, המאפשרות שילוב מספר תצלומים לכדי תמונה אחת מושלמת.

המידע יהיה נגיש הן בגרסת המובייל והן בגרסת הדפדפן של השירות, כאשר גוגל בחרה להשתמש בפורמט סטנדרטי שאושר על ידי מועצת צילומי העיתונות הבין-לאומית (IPTC). בחירה זו תאפשר לתוכנות ניהול תמונות נוספות לקרוא ולהציג את המידע.

עם זאת, חשוב לציין כי החברה מבהירה שהמידע אינו מאובטח ברמה גבוהה, ועדיין ניתן לשנותו באופן ידני. משמעות הדבר היא שלמרות הצעד המבורך לכיוון שקיפות רבה יותר, עדיין אין מדובר בפתרון מושלם לזיהוי תמונות שעברו עיבוד או נוצרו באמצעות בינה מלאכותית.

יוזמה זו משקפת את המגמה הגוברת בתעשייה לשקיפות בכל הנוגע לשימוש בטכנולוגיות AI, במיוחד בעידן שבו זיהוי תוכן מקורי הופך לאתגר משמעותי יותר ויותר.