דור הZ של השואבים כבר כאן

פסח הוא מזמן לא רק זמן של ניקוי וביעור חמץ. זו ההזדמנות שלנו, פעם בשנה, לעשות לבית ריפרש. לשנות סדרי עולם (אז מה אם השידה ליד המיטה כבר עשר שנים? דווקא על הקיר ממול היא תשתלב טוב יותר!), להזיז הכל, לפנות מהבית כל מה שסתם תופס מקום, להבריק כל פינה מלכלוך ואבק ולפנות מקום לדברים חדשים ומרגשים שיבואו עם בוא האביב.

השנה, לא עובדים קשה יותר, פשוט עובדים חזק יותר. עם שואב אלחוטי 30Z של דרימי אתם עובדים פחות קשה ומגיעים לתוצאות הכי חזקות ועוצמתיות שהכרתם עד היום. עוצמת השאיבה של Z30 היא 310 AW– מעוצמות השאיבה החזקות בעולם השואבים האלחוטיים.

‏התקדמו עכשיו לדור החדש של השואבים האלחוטיים‏ >‏>

השואב האלחוטי החדש של דרימי מנקה גם את מה שאתם אפילו לא רואים ומגיע לתוצאות טובות יותר ממה שחלמתם עליהם. יש לו תאורת LED כחולה שמגלה אבק שנסתר מעין רגילה ומגיע לניקוי מדויק ואסתטי שאי אפשר להגיע אליו בניקיון סטנדרטי שכולנו מכירים.

הוא מגיע עם ערכת אביזרים מלאה שמספקים פתרונות לכל פינה בבית: מרצפות, שטיחים, מסילות, מדפים גבוהים והכל בגמישות ובנוחות מירבית. הוא יסודי ומהיר יותר אפילו מהתינוק התורן שתמיד מוצא לכלוך בפינות נסתרות ועלומות.

לא רק חזק. גם חכם.

עם בוא האביב כולנו מוצאים את עצמנו מתעטשים ללא הרף ובמיוחד אנשים שרגישים לקרדית האבק. לשואב האלחוטי יש מערכת סינון פילטר מתקדמת HEPA שלוכדת עד 99.9% אבק וחלקיקים זעירים עד 0.3 מיקרון שלא נראים אפילו בעין אנושית.

עוצמת השאיבה לא נחלשת עם הזמן הודות למערכת TurboMotor חדשנית ששומרת על השואב שלכם עוצמתי ומלא אנרגיה עד לסיום העבודה. מה זה אומר סיום העבודה? זמן העבודה של השואב האלחוטי הוא 90 דקות. בדיוק הזמן שצריך בשביל לנקות יסודי ואז לנוח על הספה הבוהקת עם קפה ושוקולד (כשר לפסח! כן?)

השנה לא עובדים קשה יותר, עובדים חזק ויסודי יותר. אם כבר משקיעים בשואב אבק אז תנו לו לעבוד את העבודה עד הסוף ולהגיע לפסח בבית בוהק מניקיון וחף מאבק וחלקיקים זעירים בכל פינה נידחת.

-Z30 של Dreame

עוצמה של 310AW.

ועכשיו במחיר משתלם במיוחד: 1690 ₪

כמה חזק? הכי חזק! אל תתנו לניקיונות לשאוב אתכם, כנסו להזמין

