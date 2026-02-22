כיכר השבת
למה כדאי לכם לשים גליל נייר טואלט במקרר הלילה? הטריק שמשגע את הרשת

למה כולם התחילו להניח גליל נייר טואלט דווקא על המדף של המקרר? זה נראה כמו טעות מוזרה, אבל מאחורי הפעולה הזו מסתתר טריק גאוני שפותר את אחת הבעיות הכי מעיקות במטבח הישראלי. ברגע שתבינו מה קורה לנייר במהלך הלילה, לא תאמינו שלא עשיתם את זה קודם (בית, מאמע)

הנייר סופג את הלחות הזו מהאוויר לפני שהיא נצמדת למדפים או לאוכל (צילום: AI )

כולנו מכירים את הרגע הזה: אתם פותחים את המקרר כדי להוציא מעדן או להכין סנדוויץ', וחוטפים "כאפה" של ריח מוזר. זה לא שהאוכל מקולקל, וזה לא שהמקרר מלוכלך - זה פשוט השילוב הבלתי נמנע של שאריות מאתמול, חצי בצל ששכחתם בצד, והלחות המעיקה שכלואה בפנים.

רובנו רצים לקנות סופגי ריחות יקרים עם כימיקלים, או מנסים לקרצף את המדפים עם אקונומיקה. אבל מתברר שהפתרון הכי יעיל (והכי זול) נמצא ממש עכשיו בארון השירות שלכם. כן, אנחנו מדברים על גליל נייר טואלט פשוט.

מה הקסם שקורה שם בפנים?

זה נשמע כמו בדיחה או טרנד הזוי, אבל יש כאן היגיון פיזיקלי פשוט. גליל נייר טואלט הוא מוצר שתוכנן להיות היגרוסקופי - כלומר, הוא "מגנט" של לחות.

חיסול ריחות: רוב הריחות הרעים במקרר נוצרים בגלל עודפי לחות שמאפשרים לבקטריות לשגשג. הנייר סופג את הלחות הזו מהאוויר לפני שהיא נצמדת למדפים או לאוכל, ובכך מונע מהריח להיווצר מלכתחילה.

שמירה על הירקות: שמתם לב פעם איך המלפפונים הופכים לסמרטוטיים תוך יומיים? זה בגלל הלחות בתוך המגירה. גליל נייר אחד בפינה של המקרר מאזן את רמת הלחות ושומר על הירקות פריכים לאורך זמן.

איך עושים את זה נכון?

לא צריך להגזים. פשוט קחו גליל נייר טואלט חדש ונקי (עדיף ללא בישום, כדי שלא יעביר ריח לגבינה הצהובה שלכם), והניחו אותו בחלק האחורי של אחד המדפים האמצעיים.

הטיפ למתקדמים: יש כאלה שמוסיפים כמה טיפות של שמן אתרי (כמו לימון או עץ התה) על הקרטון הפנימי של הגליל לפני שהם מכניסים אותו פנימה. התוצאה? מקרר שמריח כמו בית מלון בכל פעם שהדלת נפתחת.

חשוב להבהיר: אנחנו לא מדברים על קרטון ריק שנשאר לכם ביד. כדי שהטריק הזה יעבוד, אתם צריכים גליל שלם וחדש. הנייר עצמו הוא הספוג ששואב את הלחות והריחות הרעים.

מתי צריך להחליף?

ברגע שאתם מרגישים שהגליל הפך למעט "לח" למגע או איבד מהנפח שלו (בדרך כלל אחרי שבועיים-שלושה), פשוט זורקים אותו לפח ושמים חדש. זה עולה אגורות, זה לוקח בדיוק שתי שניות, וזה חוסך לכם את הריח המעיק ואת הצורך בחומרי ניקוי יקרים.

4
האם בשבת צריך לשים נייר חתוך?
חיים
סתם להכעיס?!
זה
3
האם נייר טאולט תלת שכבתי סופג יותר מאשר נייר דו שכבתי , האם בעבקות זאת יש עלייה בצריכת נייר טאולט
רבי
2
כל הכבוד על הרעיון כל כך ופשוט וזול. כל השאילה הוא . האם זה בכלל עובד ?? תלוי בנו אם ננסה !!
משה
1
מטורף. ברמות¡¡!!!!!!!!¡¡!!!!!!!
אפרת

