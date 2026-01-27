מטוס ססנה 208B גרנד קרוואן של חברת סמארט אייר, שטס מנבירה לקיימנה במערב פפואה, התרסק היום (שלישי) במים מול חופי נבירה, מרכז פפואה, זמן קצר לאחר ההמראה ב-27 בינואר. על המטוס היו שלושה עשר נוסעים.
בסרטונים שהופצו ברשתות החברתיות נראה המטוס צף ליד אזור לוגפונד קלדירי, סמוך לשדה התעופה, בעוד הנוסעים נשארים עליו. הנוסעים יצאו מהמטוס, ועמדו על גוף המטוס והכנפיים בזמן שהמתינו לחילוץ.
סגן ניצב בכיר ראש משטרת נבירה, סמואל טטיראטו, אישר כי כל הנוסעים ושני הטייסים בטוחים. מפקד המשטרה מסר: "מטוס סמארט אייר, הפועל בקו נבירה-קיימנה, ביצע נחיתת חירום במימי החוף בסביבות השעה 12:45 בצהריים שעון מקומי. דווח כי כל הנוסעים בטוחים וכרגע מצבם יציב".
חברת התעופה PT Smart Cakrawala Aviation מסרה כי המטוס חווה בעיית מנוע זמן קצר לאחר ההמראה. החברה הוסיפה: "הטייס האחראי החליט לחזור לשדה, אך עקב ירידה מתמשכת בדחף המנוע, בוצעה נחיתת חירום ליד קו החוף של שדה התעופה נאביירה". הרשויות חוקרות את התקרית.
