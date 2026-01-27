הטייס איבד שליטה אינדונזיה: מטוס קל התרסק אל הים מיד לאחר ההמראה - כך כל הנוסעים ניצלו | צפו מטוס של חברת Smart Air ביצע נחיתת חירום בתוך המים בסמוך לשדה התעופה באינדונזיה | 13 נוסעים היו במטוס בזמן ההתרסקות | ראש שירותי החילוץ אמר כי לאחר שגוף המטוס חולץ יחד עם 13 הנפגעים, הם פונו מיד לבית החולים האזורי נאבירה לקבלת טיפול רפואי | צפו בתיעוד (תעופה)

אא איציק אברהם כיכר השבת | 16:52