כיכר השבת
הטייס איבד שליטה

אינדונזיה: מטוס קל התרסק אל הים מיד לאחר ההמראה - כך כל הנוסעים ניצלו | צפו

מטוס של חברת Smart Air ביצע נחיתת חירום בתוך המים בסמוך לשדה התעופה באינדונזיה | 13 נוסעים היו במטוס בזמן ההתרסקות | ראש שירותי החילוץ אמר כי לאחר שגוף המטוס חולץ יחד עם 13 הנפגעים, הם פונו מיד לבית החולים האזורי נאבירה לקבלת טיפול רפואי | צפו בתיעוד (תעופה)

מטוס ססנה 208B גרנד קרוואן של חברת סמארט אייר, שטס מנבירה לקיימנה במערב פפואה, התרסק היום (שלישי) במים מול חופי נבירה, מרכז פפואה, זמן קצר לאחר ההמראה ב-27 בינואר. על המטוס היו שלושה עשר נוסעים.

בסרטונים שהופצו ברשתות החברתיות נראה המטוס צף ליד אזור לוגפונד קלדירי, סמוך לשדה התעופה, בעוד הנוסעים נשארים עליו. הנוסעים יצאו מהמטוס, ועמדו על גוף המטוס והכנפיים בזמן שהמתינו לחילוץ.

סגן ניצב בכיר ראש משטרת נבירה, סמואל טטיראטו, אישר כי כל הנוסעים ושני הטייסים בטוחים. מפקד המשטרה מסר: "מטוס סמארט אייר, הפועל בקו נבירה-קיימנה, ביצע נחיתת חירום במימי החוף בסביבות השעה 12:45 בצהריים שעון מקומי. דווח כי כל הנוסעים בטוחים וכרגע מצבם יציב".

חברת התעופה PT Smart Cakrawala Aviation מסרה כי המטוס חווה בעיית מנוע זמן קצר לאחר ההמראה. החברה הוסיפה: "הטייס האחראי החליט לחזור לשדה, אך עקב ירידה מתמשכת בדחף המנוע, בוצעה נחיתת חירום ליד קו החוף של שדה התעופה נאביירה". הרשויות חוקרות את התקרית.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתעופה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר