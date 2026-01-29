מצטרפת חדשה לשוק: חברת הלואו-קוסט הגיאורגית החדשה One Click מגיעה לישראל. החברה תפעיל בקווים מנתב"ג לבטומי ולטביליסי במטוסי Boeing 737-800 חדישים, הכוללים 189 מושבים, ותציע חוויית טיסה מודרנית, נוחה ובסטנדרט בינלאומי גבוה.

קו תל אביב-בטומי יחל לפעול החל מחודש אפריל, בימים א’ ו-ה’. החל מ-1.6 - עלייה ל-3 טיסות שבועיות בימים א’, ג’, ה’. קו תל אביב-טביליסי יחל לפעול החל מ-22 במאי, בימים ב’-ו’.

חברת One Click היא חברת הלואו-קוסט הראשונה בגיאורגיה. החברה הוקמה בשנת 2024 והחלה את פעילותה המבצעית לקראת סוף 2025, כשהיא מפעילה צי מטוסי בואינג 737-800 חדישים. מרכז הפעילות (Hub) של החברה נמצא בנמל התעופה הבינלאומי של טביליסי.

מי ששולטת בשוק טיסות הלואו-קוסט לגיאורגיה היא ענקית התעופה ההונגרית וויז אייר. החברה מפעילה בסיס פעילות משמעותי בנמל התעופה הבינלאומי קוטאיסי (KUT) בגיאורגיה, אשר צמח והפך לבסיס בינוני. החברה מפעילה 4 מטוסים מבסיס זה, המשרתים 28 קווים ל-17 מדינות שונות באירופה ואסיה.