המלחמה לא תירוץ: וויזאייר חטפה קנס כבד בגלל ביטול

פסק דין חריף ותקדימי ניתן השבוע בבית המשפט לתביעות קטנות בבאר שבע, כאשר חברת התעופה הענקית "וויזאייר" (Wizz Air) חויבה בתשלום פיצוי כספי משמעותי למשפחה ישראלית, לאחר שבית המשפט דחה על הסף את טענתה כי המצב הביטחוני בישראל מעניק לה פטור גורף מפיצוי נוסעים על ביטולי טיסות.
הפרשה החלה כאשר טיסה של החברה מתל אביב לווינה בוטלה במפתיע במהלך קיץ תשפ"ד. משפחה ישראלית בת חמש נפשות, שנתקעה בארץ, הגישה תביעה בסך של יותר מ-23 אלף שקלים בגין ביטול הכרטיסים והפסדים נלווים, כמו כבודה, דמי ניהול וביטולי בתי מלון באירופה בסך של 1,578 יורו.
טענת 'כוח עליון' שלא שכנעה
וויזאייר הגנה על עצמה בטענה כי כבר השיבה את עלות הכרטיסים הבסיסית, וכי ההסלמה הביטחונית באותה תקופה מהווה נסיבה חריגה ו"כוח עליון" שאינו בשליטתה - טענה שחברות תעופה רבות מנסות לנצל מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל".
אלא שהרשמת הבכירה מירב גולדנר לא השתכנעה מההסברים. בפסק דין חריף, הבהירה הרשמת גולדנר כי נציג וויזאייר אמנם הציג כתבות ופרסומים מהתקשורת על המצב הביטחוני, אך החברה כשלה לחלוטין ולא הציגה שום אסמכתא רשמית על סגירת המרחב האווירי בישראל באותו היום.
הרשמת מתחה ביקורת קשה על התנהלות החברה וציינה כי "לא היה בפי נציג החברה הסבר המניח את הדעת" לכך שוויזאייר לא טרחה להביא לעדות גורם מקצועי מתחום הביטחון או ניהול הסיכונים שלה כדי להצדיק את הצעד. כמו כן, במהלך המשפט נחשף כי חברות זרות אחרות המריאו מאותו המסלול בדיוק באותו היום ללא שום תקלה, דבר שהוכיח כי ניתן היה לקיים את הטיסה.
תיקון חוק שירותי תעופה - קלף מנצח
בפסק הדין נשלף קלף מנצח נוסף נגד וויזאייר: הרשמת גולדנר הפנתה לתיקון המיוחד של חוק שירותי תעופה שנחקק בעקבות המלחמה, וקבעה כי מועד הטיסה הספציפי שבוטל כלל לא נכלל ברשימת התאריכים שהמחוקק החריג מחובת פיצוי. הרשמת הדגישה כי יש לנקוט "פרשנות מצמצמת ביותר" ולא לאפשר לחברות תעופה להרחיב את הפטור על דעת עצמן.
פיצוי מוגדל והשלכות
בשורה התחתונה, בית המשפט קיבל את התביעה בחלקה וחייב את וויזאייר לשלם למשפחה פיצוי סטטוטורי מוגדל של 11,550 שקלים (לפי מכפלת הנוסעים), לצד הוצאות משפט בסך 750 שקלים. מנגד, דרישת המשפחה לפיצוי על בתי המלון נדחתה, שכן החוק בישראל אינו מכסה נזקים עקיפים מסוג זה.
יצוין כי וויזאייר הודיעה לאחרונה על חזרתה לישראל ב-28 במאי הקרוב, לאחר חודשים ארוכים של השעיית טיסות. עם זאת, פסק הדין הנוכחי מהווה תזכורת חשובה לחברה ולשאר חברות התעופה הזרות כי הן נדרשות לעמוד בסטנדרטים גבוהים ולהוכיח את טענותיהן בראיות מוצקות, ולא רק בכותרות עיתונים.
