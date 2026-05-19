המלחמה לא תירוץ: וויזאייר חטפה קנס כבד בגלל ביטול

פסק דין חריף ותקדימי ניתן השבוע בבית המשפט לתביעות קטנות בבאר שבע, כאשר חברת התעופה הענקית "וויזאייר" (Wizz Air) חויבה בתשלום פיצוי כספי משמעותי למשפחה ישראלית, לאחר שבית המשפט דחה על הסף את טענתה כי המצב הביטחוני בישראל מעניק לה פטור גורף מפיצוי נוסעים על ביטולי טיסות.

הפרשה החלה כאשר טיסה של החברה מתל אביב לווינה בוטלה במפתיע במהלך קיץ תשפ"ד. משפחה ישראלית בת חמש נפשות, שנתקעה בארץ, הגישה תביעה בסך של יותר מ-23 אלף שקלים בגין ביטול הכרטיסים והפסדים נלווים, כמו כבודה, דמי ניהול וביטולי בתי מלון באירופה בסך של 1,578 יורו.

טענת 'כוח עליון' שלא שכנעה

וויזאייר הגנה על עצמה בטענה כי כבר השיבה את עלות הכרטיסים הבסיסית, וכי ההסלמה הביטחונית באותה תקופה מהווה נסיבה חריגה ו"כוח עליון" שאינו בשליטתה - טענה שחברות תעופה רבות מנסות לנצל מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל".

משעשע: רכב שעמד שנים במוזיאון חטף דוח על מהירות גבוהה אריה רוזן | 18.05.26

אלא שהרשמת הבכירה מירב גולדנר לא השתכנעה מההסברים. בפסק דין חריף, הבהירה הרשמת גולדנר כי נציג וויזאייר אמנם הציג כתבות ופרסומים מהתקשורת על המצב הביטחוני, אך החברה כשלה לחלוטין ולא הציגה שום אסמכתא רשמית על סגירת המרחב האווירי בישראל באותו היום.

הרשמת מתחה ביקורת קשה על התנהלות החברה וציינה כי "לא היה בפי נציג החברה הסבר המניח את הדעת" לכך שוויזאייר לא טרחה להביא לעדות גורם מקצועי מתחום הביטחון או ניהול הסיכונים שלה כדי להצדיק את הצעד. כמו כן, במהלך המשפט נחשף כי חברות זרות אחרות המריאו מאותו המסלול בדיוק באותו היום ללא שום תקלה, דבר שהוכיח כי ניתן היה לקיים את הטיסה.