טיסה של בריטיש איירווייז התעכבה אמש (שבת) בשלוש שעות בנמל התעופה הית'רו לאחר שאיש צוות פתח בטעות את הדלת ופתח את מגלשת החירום - רגעים ספורים לפני ההמראה לוושינגטון, בתקרית שגרמה נזקים בסכום מוערך של 136,000 דולר.

המטוס נשא כ-336 נוסעים כאשר התקלה התרחשה דקות ספורות לפני מועד ההמראה המתוכנן. כאשר דייל שהיה בטיסתו השנייה בעבודה, חשב כי קיבל הוראה לפתוח את הדלת - מה שגם לפתיחת מגלשות החירום ולנזק כספי עצום.

חברת התעופה הזעיקה את שירותי החירום למטוס כאמצעי זהירות, והנוסעים נותרו תקועים בפנים במשך כשלוש שעות לפני שירדו מהמטוס, על פי העיתון הבריטי "דיילי מייל".

המקור תיאר את התקרית כ"מעשה טיפשי", והסביר כי איש צוות פתח בטעות את הדלת, פתח את מגלשת החירום ושיבש לחלוטין את הטיסה. הדבר הביא להפסדים תפעוליים משמעותיים עבור חברת התעופה, בנוסף לכך שנוסעים נאלצו לרדת מהמטוס לאחר המתנה ממושכת על המסלול.

דובר החברה אמר: "התנצלנו בפני הלקוחות על העיכוב במסעם, והצוותים שלנו פעלו כדי להחזירם ליעדם במהירות האפשרית".