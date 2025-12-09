בחלמי"ש מתריעים – המטפלות במעונות לא יקבלו את שכרן במועד

משבר תקציבי חמור עלו לערער את מערכת מעונות היום בישראל. זאת, לאחר שבמהלך השבוע האחרון חשף ארגון חלמי"ש את אחד המשברים החמורים ביותר בתולדות מעונות היום. מתכתובת שניהל יו"ר הארגון, עו"ד שלום נגר עם האגף הבכיר לעידוד תעסוקת הורים במשרד העבודה, האחראי על תקציבי מעונות היום, עולה, כי משרד העבודה טוען באופן רשמי שאגף מעונות היום נותר ללא תקציב מספיק עבור כלל הארגונים המפעילים את מעונות היום בישראל.

"המשמעות - ברורה וקטסטרופלית", אומרים בארגון חלמי"ש. "המשכורות של חודש נובמבר לא יועברו במועדן למטפלות בחלק ניכר ממעונות היום. זו שערוריה שאין לה אח ורע", מציינים בחלמי"ש ותוקפים בחריפות את ההזנחה של מפעילי המעונות.

ואכן, התגובה הרשמית לפניית חלמי"ש, שנשלחה מאגף בכיר לעידוד תעסוקת הורים במשרד העבודה, לא מותירה מקום לספקות: "לצערנו לחלק מהארגונים יש עיכוב בהעברת התקציב מאחר ונגמר הכסף לאגף. הנושא נמצא בטיפול מול משרד האוצר".

עו"ד שלום נגר, יו"ר חלמי"ש - חברים למען מעונות היום בישראל, הארגון המוביל בתחום ומייצג מעל 450 מעונות יום מפוקחים ברחבי המדינה - מגדיר את המצב כ"קריסה מוחלטת של האחריות הממשלתית. לא ייתכן ששר האוצר ושר החינוך יפקירו את מערך החינוך של ילדי ההורים העובדים". הארגון, שהוקם בשנת 2022 ומנהל מאז מאבק מתמשך לשיפור התנאים במעונות היום, מתריע מפני השלכות קטסטרופליות על כל המערכת.

"זהו כישלון מוחלט של התכנון התקציבי הממשלתי", מסבירים בחלמיש. "כיצד ייתכן כי דווקא האגף שאמור לסייע להורים עובדים לצאת לעבודתם ברוגע, כשילדיהם מטופלים במסירות במעונות היום, המספקים שירות ציבורי חיוני עבור המדינה - נותר ללא מימון? איך יוכלו מפעילי המעונות לשלם משכורות למטפלות?"

המשבר חושף גם פער מדיניות בולט בטיפול הממשלתי במוסדות הגיל הרך: בעוד שגני הילדים ממשיכים לקבל תמיכה תקציבית סדירה, הרי שמעונות היום - המשרתים את אותה אוכלוסיית יעד בשכבת הגיל, ומספקים שירותים דומים, אך ייעודיים להורים עובדים - נתקלים בעיכוב תקציבי חמור שמוביל להקפאת מימון.

יצוין כי ההשלכות המיידיות של המשבר חמורות: מאות מעונות יום ברחבי הארץ להותיר אלפי מטפלות ללא משכורתן, ואם המצב ידרדר ויימשך – עלולות חלילה עשרות אלפי משפחות שנסמכות על המענה של מעונות היום, להישאר ללא פתרון טיפול לילדיהן הקטנים. הדבר צפוי לפגוע קשות ביכולתם של הורים לצאת לעבודה ולתרום לכלכלה.

"לוח הזמנים מדבר בעד עצמו: גם אם יימצא פתרון מהיר הרי שעד יום רביעי, 10 בדצמבר, התאריך האחרון להעברת המשכורות – לא צפוי להימצא פתרון", מסבירים בחלמי"ש, "המשמעות היא שהמטפלות כבר לא יקבלו את שכרן בזמן. וזה בהנחה אופטימית שיימצא בכלל מימון".

משרד האוצר, שאליו לפי טענת משרד העבודה הועבר כאמור הטיפול בסוגיה, טרם פרסם עמדה רשמית או לוח זמנים לפתרון המשבר. "זו שערוריה שאין לה אח ורע. איך ייתכן שגני הילדים מתוקצבים ומעונות היום שוב נזנחים?" מגיבים בחלמי"ש בחריפות, "מעונות היום אינן החצר האחורית של המדינה. נילחם בכל דרך אפשרית עד למציאת המקור התקציבי, ופתרון המשבר באופן מהיר ככל האפשר".