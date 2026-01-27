הזעזוע הכבד והאבל השורר בחוצות ירושלים ובקרב הציבור החרדי כולו מאז האסון המצמרר בשכונת רוממה בו נלקחו לבית עולמם שני תינוקות רכים במעון שאינו מפוקח, הופכים עתה לקריאה דחופה וממוקדת לתיקון יסודי של המערכת.

חלמי"ש – ארגון הגג הפועל למען מעונות היום בישראל – המייצג למעלה מ-450 מעונות יום מפוקחים ומסובסדים מכלל המגזרים, שיגר פנייה דחופה לראש הממשלה בנימין נתניהו, ולצידו לשרי האוצר, העבודה והחינוך הממונים על הגיל הרך. במכתב המפורט, נתבעים בכירי הממשלה לגלות אחריות לאומית ולהפסיק את הכשל המערכתי המתמשך המפקיר את ביטחון הילדים.

במכתב החריף ששיגר יו"ר הארגון, עו"ד שלום נגר, הוא נותן ביטוי לכאבם העצום של אלפי הורים ומבהיר כי אין מדובר בגזירת גורל שאין עליה שליטה. בפתח דבריו מדגיש עו"ד נגר כי "האסון הקשה שאירע אמש, בו קיפחו את חייהם ילדים חסרי ישע ונפצעו רבים, אינו אירוע נקודתי ואינו גזירת גורל. מדובר בכשל מערכתי חמור ומתמשך, כזה שאסור בתכלית האיסור שייעלם מסדר היום הציבורי לאחר גל כותרות חולף".

בדבריו הוא מתריע כי המדינה אינה יכולה להרשות לעצמה להמשיך ולהתרגל למציאות שבה חוקים מתגבשים רק לאחר אובדן חיי אדם, וקורא למקבלי ההחלטות להתכנס באופן מיידי.

מתוך היכרות עמוקה עם מצוקת המעונות והשטח, מונה יו"ר חלמי"ש שורה של צעדים הכרחיים, כאשר בראשם עומדת הדרישה להעברה מיידית של החוק להקמת רשות לגיל הרך – גוף מקצועי ועצמאי שתפקידו לטפל במעונות היום מן השורש בתחומי הרגולציה והבטיחות. עו"ד נגר מציין בפני השרים: "אנו דורשים מכם לגלות אחריות לאומית, להתכנס באופן מיידי ולקבל החלטות ברורות ויישומיות בתחום מעונות היום והגיל הרך".

לאחר מכן מונה יו"ר ארגון חלמי"ש דרישות – אותן הוא מכנה "דרישות יסוד, שאינן סיסמאות - אלא צעדים הכרחיים להצלת חיים ולתיקון המערכת". בין היתר, נדרשת הפחתה משמעותית בשכר הלימוד במעונות המפוקחים, מתוך הבנה כי עלויות גבוהות דוחקות הורים בעל כורחם אל מסגרות פיראטיות.

נקודה משמעותית במכתב נוגעת לאפליה הקיימת כיום בסבסוד המעונות, נושא המטריד משפחות רבות בציבור החרדי. עו"ד נגר תובע לבטל את התלות של הזכאות לסבסוד בעיסוק האב ומבהיר בלשון המכתב כי "אין כל היגיון מקצועי או חינוכי בהבחנה זו. כשם שילד בגיל שלוש זכאי לחינוך חינם ללא קשר לעיסוק הוריו, כך גם צריך לפעול בגיל הרך. המצב הנוכחי מדיף ריח פוליטי ונטול הצדקה מקצועית". לצד זאת, קורא הארגון למתן תמריצים למעונות הקיימים, כולל העלאת שכר המטפלות והרחבת התקן המותר למעונות שעומדים בתנאי הבטיחות, כדי להגדיל את ההיצע החוקי והבטוח.

בסיום דבריו, פונה יו"ר חלמי"ש אל הממשלה בדרישה שלא להפקיר את התחום ולהתייחס אליו כתשתית לאומית וביטחונית לכל דבר. הוא חותם את פנייתו בדברים הנוקבים כי "דם הילדים שנשפך מחייב את כולנו. אל תתנו לו ללכת לריק. מעונות היום אינם החצר האחורית של מדינת ישראל; הם תשתית לאומית, חינוכית, חברתית וביטחונית".

בארגון חלמי"ש מדגישים כי הציבור כולו עוקב בדאגה ובוחן מי מהשרים יקח אחריות מעשית על חיי ילדי ישראל ומי יבחר להמשיך להמתין לאסון הבא, חלילה.