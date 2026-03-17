כיכר השבת
"פעולה שיטתית"

"המשטר באיראן ייפול": הצהרה דרמטית של כ"ץ בבסיס מטוסי ה-F-15

שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר היום בבסיס חיל האוויר בתל נוף, ושלח מסר של עוצמה והכרעה היישר מטייסת ה-F-15. בשיא דבריו, התייחס כ"ץ לאפשרות של קריסת שלטון האייתוללות: "אם המשטר הזה ייפול - זה יהיה הישג של 150%" (צבא וביטחון)

שר הביטחון כץ בתל נוף
בביקור מיוחד שערך היום בבסיס חיל האוויר תל נוף, שלח שר הביטחון ישראל כ"ץ רמיזה עבה לגבי עתיד המערכה מול . בשיחה עם טייסים ולוחמים מטייסת 106 וטייסת הכטמ"מים 210, הבהיר השר כי הפעילות הנוכחית היא "שיטתית" ובעלת השלכות לדורות קדימה.

שר הביטחון כץ בתל נוף (צילום: אריאל חרמוני / משרד הביטחון)

"השגנו עשרות שנות ביטחון"

כ"ץ, שלווה בביקור על ידי מפקד הבסיס תא"ל ש', החמיא ליכולות המבצעיות שהופגנו לאחרונה ואמר: "מה שכבר השגנו שווה עשרות שנות ביטחון". לדבריו, העליונות האווירית היא שמאפשרת לדרג המדיני לקבל החלטות אסטרטגיות גורליות בתיאום עם צה"ל.

העיניים לטהרן

בשיא דבריו התייחס השר לאפשרות של שינוי פנימי באיראן: "אם העם האיראני יעשה את מה שהוא רוצה והמשטר הזה ייפול - זה יהיה הישג של 150%". דבריו מגיעים על רקע הדיווחים על פגיעה קשה ביכולות ההגנה וההתקפה של איראן בסבבים האחרונים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר