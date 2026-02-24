חלמי"ש בקריאת התרעה דחופה: מועצת הגיל הרך כשלה

חלמי"ש, המאגד מאות ממפעילי מעונות היום המפוקחים מכל רחבי הארץ, פועל בימים אלו בנחישות להצפת המצוקות הקשות בענף הגיל הרך אל מול מקבלי ההחלטות. מתוך דאגה כנה לעתיד הילדים והבטחת יציבות המעונות, שיגר חלמי"ש פנייה מפורטת הדורשת בחינה מערכתית מקיפה של כשלי הענף.

בחלמי"ש מצביעים על כך שהגיע הזמן לעבור מדיבורים למעשים, ולהבטיח מנהל תקין ושקיפות מלאה בניהול התחום הרגיש ביותר בחינוך ילדי ישראל. במרכז הקריאה הציבורית עומדת הדרישה ליישום מלא של הוראות החוק, אשר נועדו להעניק מעטפת מקצועית וביטחון להורים ולמפעילים כאחד.

בחלמי"ש מתריעים כי חרף דיוני חירום שנערכו בכנסת והכרה רשמית במשבר העמוק הפוקד את המעונות, טרם גובשה תכנית עומק מערכתית לשיקום התחום.

עוד מתריעים בארגון חלמי"ש, כי ההחלטות המתקבלות בעת האחרונה אינן נשענות על תכניות עבודה מקצועיות או מדדי ביצוע, אלא מושפעות משיקולים שאינם מן העניין, דבר המוביל לפגיעה ישירה בטובת הפעוטות ובהורים.

הפנייה המקצועית, שהוגשה על ידי עו"ד שלום נגר, יו"ר הארגון, לגורמים הרלוונטיים, מציירת תמונה מדאיגה של כשלים מערכתיים המחייבים בחינה מעמיקה וטיפול מיידי, ולפיה, המועצה לגיל הרך ומשרד החינוך והעומד בראשו, השר יואב קיש, כשלו - כפי שנקבע במסקנות מחלקת המחקר של הכנסת בנושא המועצה והגיל הרך - כאשר אלה אף לא פעלו כלל בנושא הגיל הרך, למרות החקיקה בנושא.

בארגון חלמי"ש חשפו, כי מזה שמונה שנים מאז חקיקת חוק המועצה לגיל הרך, וכן מאז 2021, אז הוקמה המועצה בפועל - לא הוגש ולו דוח שנתי אחד כנדרש בחוק. יתרה מכך: קיימת שתיקה מנהלית ממושכת מצד משרד החינוך בנוגע למינויים במועצה הסטטוטורית. המציאות הזו הובילה לכך שהחלטות הרות גורל מתקבלות ללא התיאום הנדרש עם הגורמים המכירים את צורכי השטח מקרוב, וללא נציגי ציבור וארגונים מפעילים, כפי שקובע החוק במפורש.

עו"ד שלום נגר, יו"ר ארגון חלמי"ש, אמר כי "המציאות בשטח זועקת לתיקון. אנו עדים למצב שבו החלטות גורליות על עתיד הגיל הרך מתקבלות ללא תוכניות עבודה מסודרות וללא מעורבות של גורמים מקצועיים המכירים את המורכבות היומיומית של ניהול המעונות. לא ייתכן שמועצה שאמורה להיות הגורם המייעץ הבכיר ביותר לממשלה בתחום זה, תתנהל ללא נציגי ציבור ונציגי מפעילי המעונות ואף ללא שקיפות מינימלית. האחריות שלנו היא להבטיח שכל שקל שמושקע במערכת יגיע ליעדו - לרווחת הפעוטות ולביטחון ההורים, ולא ייעלם בנבכי הבירוקרטיה".

עוד הוסיף עו"ד נגר כי "עמותת חלמי"ש רואה לעצמה חובה מקצועית וציבורית, כמייצגת את המפעילים ואת הורי הפעוטות בגיל הרך, להתריע בשער ולדרוש לראות את דוחות הביצוע, את מינוי נציגי הארגונים המפעילים כפי שקובע החוק, ואת יצירתו של מתווה עבודה ברור שימנע את המשך המשבר. קריאתנו, שמושמעת בכל הכלים החוקיים והמשפטיים, נועדה למנוע קריסה של מעונות יום שאינם יכולים לשאת עוד בנטל ללא אופק ניהולי ותקציבי ברור. לא נשקוט עד שהגיל הרך יקבל את היחס המגיע לו, עם פיקוח הדוק ומנהל תקין שיוודאו שהמערכת פועלת ביושרה ובמקצועיות למען הדור הבא".

בחלמי"ש מסכמים כי מדובר בצו השעה הן עבור עשרות אלפי משפחות מהציבור החרדי והן עבור מאות אלפי משפחות נוספות מכלל הציבור, המסתמכות על מעונות היום המפוקחים כפתרון חינוכי ובטיחותי חיוני והחלטות המועצה לגיל הרך נוגעת אליהן. "יש לפעול כי הגיל הרך יקבל את המקום הראוי לו בסדר העדיפויות הלאומי, תוך תיקון הליקויים המערכתיים ומעבר למדיניות שקופה ועקבית שתשרת את כלל הציבור בישראל".