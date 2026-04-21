מרצדס C-Class ( צילום: מרצדס )

בצעד משמעותי שמסמן את עתיד החברה, מרצדס חושפת רשמית את ה-C-Class החשמלית מודל 2027. המהלך הבולט ביותר במכונית החדשה הוא דווקא השם שלה: היצרנית משטוטגרט מקיימת את הבטחתה לשלב את היצע הדגמים החשמליים ואלו מבוססי מנועי הבעירה הפנימית תחת קורת גג אחת, ומוותרת לחלוטין על קידומת ה-"EQ". המתחרה הישירה של ב.מ.וו i3 העתידית לא נקראת EQC סדאן, אלא פשוט "C-Class החשמלית".

עיצוב: פרידה מהצורה הביצתית, שלום לרטרו-מודרני כל מי שהסתייג מהעיצוב המעוגל והשנוי במחלוקת של דגמי ה-EQE וה-EQS יכול לנשום לרווחה. ה-C קלאס החשמלית מאמצת צללית קלאסית יותר של מכונית סדאן ומציגה חזית מרשימה וייחודית השואבת השראה מדגמי עבר אגדיים כמו ה-W111 וה-W108. החזית משלבת "גריל" מודרני שאותו ניתן להזמין עם לא פחות מ-1,050 פיקסלים מוארים, שמעניקים לרכב נוכחות בולטת גם בחשכה. מוטיב הכוכב של מרצדס משולב ביחידות התאורה הקדמיות והאחוריות, וכן באמצעות 162 כוכבים מוארים המשובצים בגג הזכוכית הפנורמי. מעבר לאסתטיקה, העיצוב מתהדר ביעילות אווירודינמית מרשימה עם מקדם גרר של 0.22 בלבד.

ביצועים, סוללה וטווח נסיעה שובר שוויון

המכונית תושק בגרסת C400 4Matic, המצוידת בהנעה כפולה ובשני מנועים חשמליים המפיקים יחד 482 כוחות סוס ומומנט מירבי אדיר של 800 קג"מ (ניוטון-מטר). בזכות סוללת ליתיום-יון בקיבולת נטו של 94.5 קוט"ש, המכונית מציעה טווח נסיעה מרשים של 762 קילומטרים (בתקן WLTP המחמיר). הזינוק מ-0 ל-100 קמ"ש אורך 4.1 שניות עם מהירות מרבית מוגבלת אלקטרונית של 209 קמ"ש.

טווח הנסיעה אינו הנתון המרשים היחיד; ה-C קלאס החשמלית תומכת בטעינת DC אולטרה-מהירה בהספק של עד 330 קילוואט. משמעות הדבר היא שחיבור של 10 דקות בלבד למטען מהיר תואם יוסיף כ-325 קילומטרים לטווח הנסיעה. עבור מי שחרדת הטווח עדיין מטרידה אותו, מרצדס מתכננת להציג בהמשך גרסת הנעה אחורית עם מנוע בודד שתציע טווח של כ-800 קילומטרים.

פנים הרכב עם גג זרוע סמלי מרצדס ( צילום: מרצדס )

תא נוסעים: קולנוע דיגיטלי ומרחב משודרג

המעבר לפלטפורמה חשמלית ייעודית אפשר למהנדסי מרצדס להאריך את בסיס הגלגלים ב-97 מ"מ בהשוואה לגרסת הבנזין (לכדי 2,962 מ"מ), מה שמתורגם למרווח רגליים משופר משמעותית, במיוחד עבור היושבים מלפנים. באופן מפתיע עבור מרצדס, המכונית מציעה כעת גם תא מטען קדמי (Frunk) בנפח של 101 ליטרים, שמשלים את תא המטען האחורי המציע נפח של 470 ליטרים.

עיצוב הפנים מוכר מדגמים חשמליים קודמים ומציע תצוגה דיגיטלית מהממת: מסך רציף וענק בגודל 39.1 אינץ' ("Hyperscreen") יוצע כאופציה וימתח על פני כל הדשבורד. גם בגרסאות הבסיס יותר יקבלו הנהגים לוח מחוונים דיגיטלי בגודל 10.3 אינץ' ומסך מרכזי של 14 אינץ', כאשר מול הנוסע יוצב לוח חיפוי המשלב תצוגות אנימציה מתחלפות.

"נוסעת כמו S-Class"

במרצדס לא חוסכים בהבטחות ומצהירים כי הרכב החדש יעניק "נוחות של S-Class בנסיעות ארוכות". המכונית תוצע עם מתלי אוויר אדפטיביים הכוללים מערכת שיכוך נסיעה חזויה - טכנולוגיה הסורקת את הכביש מראש באמצעות נתונים מ"גוגל מפות" ורשת ענן כדי להכין את הבולמים למהמורות שעוד לא נראו לעין. בנוסף, חבילת בידוד רעשים מקיפה עם חלונות אקוסטיים כפולים תבטיח נסיעה שקטה להפליא.

כדי להפוך אותה ל-"C קלאס הספורטיבית אי פעם", מרצדס הוסיפה אופציה למערכת היגוי אחורי (בזווית של עד 4.5 מעלות) שמקטינה את רדיוס הסיבוב ל-11.2 מטרים בלבד, ומשפרת את היציבות הכיוונית במהירויות גבוהות.

ה-C קלאס החשמלית צפויה להגיע לאולמות התצוגה בארה"ב ובאירופה במחצית הראשונה של 2027. עם נתונים מבטיחים שכאלה ועיצוב שקולע לטעם הקהל, נראה שמרצדס בדרך הנכונה לחולל מהפכה של ממש בקטגוריית מנהלי הפרימיום.