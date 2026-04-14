'משגע את חובבי האקסטרים' | מיני-אופנוע שטח ב-550 דולר בלבד

המיני אופנוע ( צילום: KNK Karts )

זה לא צעצוע, מדובר בדבר אמיתי לגמרי. יצרנית ציוד הקארטינג הוותיקה מהודו, KNK Karts, מציגה את ה-Pit Bull 1.0 - מיני-אופנוע שטח (Minimoto) המגיע עם תג מחיר שובר שוק של כ-550 דולרים בלבד (כ-50,000 רופי). למרות שהחברה פועלת כבר קרוב ל-25 שנה ומייצאת רכבי פנאי לרחבי העולם, מדובר בדגם קטן אך עם פוטנציאל שעשוי לשים אותה על המפה הגלובלית.

כוח קטן, יחס משקל-הספק מפתיע ה-Pit Bull מונע באמצעות מנוע בנזין בנפח 80 סמ"ק, הדומה לאלו המותקנים לרוב ברכבי גו-קארט להשכרה, ומפיק כ-4 כוחות סוס. על הנייר זה אולי לא נשמע כמו מפלצת שטח, אך כאשר לוקחים בחשבון את משקלו הזעום של האופנוע - 40 ק"ג בלבד - מתקבל יחס משקל-הספק מרשים במיוחד. החברה מבינה שברכיבת שטח, המומנט והזמינות שלו חשובים לא פחות מכוח הסוס המרבי. לכן, ב-KNK מציינים כי ניתן להתאים אישית את יחס ההעברה הסופי של הכלי, כך שהרוכבים יכולים להחליט האם לתת עדיפות להאצה ראשונית חזקה או למהירות סופית גבוהה יותר. הכוח נשלח לגלגל האחורי באמצעות שרשרת ומצמד צנטריפוגלי, כך שאין צורך להתעסק עם ידית מצמד או העברת הילוכים – פשוט מסובבים את המצערת ונוסעים (Twist-and-go).

המיני אופנוע ( צילום: KNK Karts )

פשטות מכנית ועיצוב חכם

המבנה של הפיט-בול פשוט, תכליתי ונראה מוכן להתלכלך בבוץ. הוא בנוי על שלדה ייעודית, המצוידת בכידון עם מתלה קדמי ייחודי (Trailing-link), ובולם זעזועים יחיד (Monoshock) מאחור. מערכת הבלימה מסתמכת על מערכת פשוטה וקלה לתחזוקה: בלמי דיסק מכניים המופעלים על ידי כבל בשני הגלגלים, בדומה למערכות המוכרות מעולם האופניים.

המיני אופנוע ( צילום: KNK Karts )

האותיות הקטנות

כמובן שברמת מחיר כזו, ועם כלי בממדים האלו, יש גם כמה מגבלות שצריך לקחת בחשבון. ראשית, האופנוע אינו מורשה לנסיעה בכביש הציבורי ומיועד אך ורק לשימוש בשטח, במסלולים סגורים ובשטחים פרטיים. בנוסף, בשל מידותיו הקומפקטיות, הציפייה שהוא ישא מבוגר גדול בנוחות לאורך זמן - כפי שעושה אופנוע בגודל מלא - אינה ריאלית.

ובכל זאת, כשבוחנים את התמורה למחיר, קשה להישאר אדישים. כ-550 דולר זה סכום שנמוך לעיתים מזה של חלקי חילוף בודדים באופנועי פרימיום, ואפילו קטנועי מיני או אופנועי פיט-בייק זולים במיוחד מתקשים להתחרות בתג המחיר הזה.

נכון לעכשיו, שיווק ה-Pit Bull 1.0 מוגבל להודו, שם החברה כבר פתחה את פנקס ההזמנות והחלה בייצור לקראת מסירות ראשונות המתוכננות ליוני 2026. עם פוטנציאל מסחרי ברור לבעלי מסלולים פרטיים, אתרי נופש, וגם למי שרק רוצה לזרוק אופנוע קטן בתוך הארגז של הטנדר ולצאת לשחרר קצת לחץ בשטח – נראה של-KNK יש ביד להיט פוטנציאלי.