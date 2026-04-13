"אני מודאג מאוד": השיחה של הקנצלר הגרמני עם נתניהו

פרידריך מרץ פרסם ציוץ באנגלית, שבו הודיע על שיחה עם נתניהו וכי הבהיר כי "חייב להיות איסור על סיפוח דה פקטו של הגדה המערבית" (בעולם)

קנצלר גרמניה פרידריך מרץ (צילום: שאטרסטוק )

קנצלר גרמניה פרסם הערב (שני) ציוץ ברשת X, בו הוא מתייחס באופן ישיר למדיניות ישראל ביהודה ושומרון. בציוץ שפורסם באנגלית, מסר מרץ כי הוא "מודאג מאוד מההתפתחויות בשטחים הפלסטיניים".

"בשיחת הטלפון שלי עם ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהרתי שחייב להיות איסור על סיפוח דה פקטו של הגדה המערבית", כתב הקנצלר הגרמני.

הציוץ מהווה התייחסות, בין היתר, להצבעה שנערכה לא מכבר בכנסת בקריאה טרומית על חוק הריבונות ביהודה ושומרון. ההצבעה עוררה גל תגובות בינלאומיות.

קנצלר בישראל (צילום: עמו)
הקנצלר בישראל
הקנצלר בישראל| צילום: צילום: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ
הקנצלר בישראל (צילום: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ)

הציוץ של מרץ בעברית מהווה מחווה דיפלומטית מצד אחד, אך גם מסר ברור לציבור הישראלי מצד שני. השימוש בשפה העברית מעיד על רצון להעביר את המסר ישירות לאוזני הציבור בישראל, מעבר לערוצים הדיפלומטיים הרגילים.

תוכן שאסור לפספס:

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
משפת הגוף של מרץ נראה שהוא מעט ירא מנתניהו ומשפת הגוף של נתניהו נראה שהוא זחוח ובטוח בעצמו ושהכל בשליטה
טראמפ
2
מציע להביא את תגובתו של השר סמוטריץ. תשובה הולמת ביותר
אורי
בדיוק. סמוטריץ חזק נותן בבטן בעיטות ישירות וחדות
אביתר
1
ההוא אמר כך וההוא ציץ כך ועם ישראל חי וקיים בניסים
לוי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

