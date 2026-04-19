שוק הרכב האוטונומי נכנס לשלב חדש ומרוכז יותר של צמיחה: סטארטאפים בתחום גייסו כ־21.4 מיליארד דולר ב־34 עסקאות בלבד מאז תחילת 2026 - יותר מפי שלושה מהיקף ההשקעות הכולל בשנת 2025 כולה, שעמד על 5.9 מיליארד דולר ב־99 עסקאות, לפי נתוני Crunchbase.

מאחורי הזינוק עומדים בעיקר מספר מצומצם של עסקאות ענק - "מגה-דילים" - בהיקפים חריגים, המעידים על שינוי עמוק באסטרטגיית ההשקעה של קרנות הון סיכון: פחות פיזור סיכונים בין עשרות חברות צעירות, ויותר ריכוז הון בשחקניות מובילות שנמצאות כבר בשלב מתקדם לקראת מסחור.

העסקה הבולטת ביותר הייתה גיוס של 16 מיליארד דולר ל-Waymo מבית אלפאבית, שהקפיץ את שווייה ל־126 מיליארד דולר - יותר מכפול מהערכת השווי שלה ב־2024. גם חברת Shield AI, הפועלת בתחום הביטחוני, גייסה 2 מיליארד דולר והגיעה לשווי של 12.7 מיליארד, בעוד חברת Wayve הבריטית השלימה סבב של כ־1.5 מיליארד דולר בגיבוי ענקיות טכנולוגיה ורכב כמו מיקרוסופט, אנבידיה ואובר.

המגמה אינה ייחודית רק לתחום הרכב האוטונומי. ברבעון הראשון של 2026 בלבד הושקעו כ־300 מיליארד דולר בסטארטאפים ברחבי העולם, כאשר ארבע עסקאות ענק - בהן OpenAI, Anthropic, xAI ו-Waymo - ריכזו כשני שלישים מכלל ההון. במקביל, מספר העסקאות הכולל דווקא ירד, מה שממחיש את המעבר לשוק ממוקד יותר שבו מספר קטן של חברות מושך את עיקר ההשקעות.

לדברי קונור מור, ראש חטיבת KPMG Private Enterprise, הבינה המלאכותית ממשיכה להוביל את גל ההשקעות, אך הדגש עובר בהדרגה מפתרונות תשתית למודלים יישומיים בתעשיות שונות - ובראשן תחבורה אוטונומית.

אך השינוי המשמעותי ביותר הוא באופי ההשקעה עצמה. אם בעבר התמקדו המשקיעים במחקר ופיתוח, הרי שכעת מדובר בהימורים על פריסה רחבת היקף. Waymo מתכננת להפעיל שירותים ביותר מ־20 ערים כבר השנה, Wayve צפויה להתחיל ניסויי רובוטקסי בלונדון בשיתוף אובר, ו-Shield AI משקיעה בהאצת יישומים מבצעיים, כולל רכישת חברות סימולציה.

עם זאת, מאחורי הכותרות מסתתרת מציאות פחות ורודה עבור שחקנים קטנים. ללא המגה-דילים, היקף ההשקעות בתחום נותר יציב יחסית - בין 2 ל־2.8 מיליארד דולר בשנה מאז 2022. עבור עשרות סטארטאפים צעירים, המסר ברור: עידן "צ'קי הניסוי" הסתיים, וההון זורם בעיקר למי שכבר הוכיח יכולת להגיע לשוק.