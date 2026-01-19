1.77 מיליארד דולר למכונה אחת: "שומר ימי" של גרמניה נגד רוסיה

ברלין כבר לא מחכה: תחת צל האיומים הגוברים מצד מוסקבה, הממשל הגרמני משדרג את הצי שלו לרמה של מעצמת-על. ועדת התקציב של הבונדסטאג אישרה לאחרונה עסקת ענק בהיקף של כ-1.77 מיליארד דולר, שבמסגרתה יצויד הצי הגרמני בשמונה כלי טיס בלתי מאוישים (כטמ"מים) מהמתקדמים בעולם מסוג MQ-9B SeaGuardian.

כפי שפורסם באתר Defense News, המערכות החדשות, פרי פיתוחה של ענקית הטכנולוגיה 'ג'נרל אטומיקס', עתידות להפוך את בסיס נורדהולץ למרכז העצבים של הביטחון הימי באירופה החל משנת 2028. הרכש כולל ארבע מערכות מבצעיות מלאות, שתחנות הבקרה שלהן יאפשרו לגרמנים לשלוט ביד רמה במרחב הימי – מעל ומתחת לפני המים.

צייד הצוללות האולטימטיבי ה-"SeaGuardian" אינו סתם כלי טיס; מדובר במכונה שתוכננה למשימות ארוכות טווח של עד 30 שעות רצופות באוויר, עם טווח פעולה מדהים של 2,000 קילומטרים. הייחודיות של הכלי טמונה ביכולות ה-נצ"ל (לוחמה נגד צוללות) שלו: הוא מסוגל להטיל מצופי האזנה מתוחכמים ולנתח את נתוני האויב בזמן אמת, מבלי לסכן חיי אדם.

הצורך המבצעי ברכש זה אינו מקרי. כפי שצוין בפרסומים ב-Defense News, הפעילות המוגברת של רוסיה בים הבלטי ובצפון האוקיינוס האטלנטי הדליקה נורות אדומות בנאט"ו. הכטמ"מ החדש, המצויד במערכות להפשרת קרח ומכ"ם רב-משימתי עוצמתי, יאפשר ניטור רציף של תשתיות קריטיות ונתיבי שיט גם בתנאי מזג אוויר קיצוניים.

מכפיל כוח משולב הרכש הנוכחי מצטרף לרכישת שמונה מטוסי סיור ימי מסוג P-8A פוסיידון, כאשר המטוס הראשון כבר נחת על אדמת גרמניה בחודשים האחרונים. השילוב בין מטוסי הסיור המאוישים לכטמ"מים הבלתי מאוישים יוצר מערך הגנה היברידי חסר תקדים.

בכירים ב'ג'נרל אטומיקס' ציינו כי שיתוף הפעולה הזה יבטיח רציפות מודיעינית מוחלטת. עבור נאט"ו, מדובר בשינוי דרמטי: גרמניה הופכת לקו ההגנה הקדמי, עם יכולת להרתיע ולשתק כל איום תת-ימי עוד לפני שהוא מתקרב לחופי היבשת.