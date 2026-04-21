סוף עידן המכוניות: כך גרמניה משנה את פניה לתעשיית מלחמה 

גרמניה, שהייתה במשך עשורים "הקטר הכלכלי" של אירופה בזכות מכוניות יוקרה והנדסה מתקדמת, משנה כיוון בצורה דרמטית. אל מול קיפאון כלכלי ואיבוד של כ-15,000 משרות ייצור מדי חודש, הממשלה בברלין מבצעת פניית פרסה היסטורית ומהמרת על עתיד חדש, הפיכת המדינה לבסיס הייצור הביטחוני המרכזי של אירופה.
המספרים שמאחורי המהפכה הזו מטלטלים: בזמן שרווחי מרצדס-בנץ צללו ב-49% ופולקסווגן מתכננת לקצץ עשרות אלפי משרות, נפתחו תקציבי עתק של כמעט טריליון אירו למטרות ביטחוניות.
הממשלה אינה מנסה להחיות את הכלכלה הישנה, אלא להחליף אותה – רצפות ייצור שהיו מושבתות עוברות "חיווט מחדש" והופכות למפעלי טילים ותחמושת.
המפנה המפתיע ביותר מגיע דווקא מהשמות המוכרים ביותר בתעשייה:
פולקסווגן נמצאת במגעים לייצור רכיבים עבור מערכת "כיפת ברזל" הישראלית עד שנת 2027. חברת Deutz, חלוצת מנועי הבעירה, מספקת כעת מנועים למערכות ההגנה "פטריוט" ורכבים בלתי מאוישים. ענקית המסבים Schaeffler הקימה חטיבה צבאית המייצרת מנועים לכטב"מים.
כיום, כ-90% מהון הסיכון האירופי המושקע בטכנולוגיות ביטחון זורם לחברות גרמניות. גרמניה, שפעם ייצאה מכוניות סדאן לכל העולם, מתחמשת מחדש ובונה תעשייה שאירופה תוכל להישען עליה בעידן של חוסר יציבות עולמי.
