בתערוכת Japan Mobility Show 2025 הציגה Yamaha אחד הפרויקטים המסקרנים ביותר בעולם הרכיבה: MOTOROiD Λ (Lambda). זהו אופנוע קונספט חשמלי שמבוסס על שילוב עמוק בין בינה מלאכותית, הנדסה דינמית חדשנית ועיצוב שמסתכל קדימה אל עתיד שבו כלי רכב אינם רק מכונות, אלא יצורים לומדים המגיבים לרוכב ולסביבה.

האופנוע מאפשר תנועה ייחודית של סיבוב החלק האחורי ביחס לחזית עד 180 מעלות בזמן עמידה או תמרון, ומשלב מערכת למידת חיזוק המותאמת לשיפור מתמיד של האיזון, ההיגוי והאינטראקציה עם הרוכב. חוויית רכיבה שמבוססת על למידה והתאמה MOTOROiD Λ אינו מיועד להיות רק כלי תחבורה. הרעיון שמהווה בסיס לפיתוח הוא יצירת מערכת יחסים בין הרוכב לאופנוע. הבינה המלאכותית המובנית בו משתמשת בשיטת למידת חיזוק (Reinforcement Learning), המאפשרת לאופנוע לשפר את תפקודו לאורך זמן דרך תהליך של ניסוי וטעייה. במקום להתבסס על פרמטרים קבועים מראש, האופנוע "מתאמן" באופן דיגיטלי, ולאחר מכן מיישם את השיפורים בנסיעה בפועל. כך הוא לומד להרגיע תנודות מיותרות, לשמור על יציבות, להגיב לתנועות הגוף של הרוכב ולהתאים את אופן ההיגוי באופן טבעי יותר.

שלדה גמישה שמאפשרת סיבוב מלא

אחד הפיצ'רים שמסמנים קפיצת מדרגה טכנולוגית הוא האפשרות לסובב את חלקו האחורי של האופנוע ביחס לחלק הקדמי בזווית של עד 180 מעלות. הדבר מתאפשר באמצעות שלדה מודולרית ותצורת חיבור מרכזית המאפשרת ״פיצול״ בין צירי התנועה של החלק הקדמי והאחורי.

במילים פשוטות יותר: האופנוע מסוגל לשנות את כיוונו מבלי לבצע סיבוב רדיוס מסורתי, מה שמאפשר תמרון קיצוני במרחבים צפופים. זהו שינוי מהותי בתפיסה של תנועה דו־גלגלית, עם פוטנציאל עצום לשימוש עירוני, חנייה ויכולת הימלטות או שינוי כיוון מהיר.

דור המשך למשפחת MOTOROiD

הדגם MOTOROiD Λ הוא פרק נוסף בחזון ארוך טווח של Yamaha. בשנת 2017 הציגה החברה את MOTOROiD הראשון, אופנוע שהצליח לעמוד לבדו בזכות מערכת איזון אקטיבית. בשנת 2023 הגיע MOTOROiD2, ששילב אינטראקציה חווייתית מתקדמת יותר עם משתמשים.

הדגם הנוכחי לוקח את הרעיון צעד קדימה ומתמקד לא רק ביכולת פיזית של איזון, אלא בהבנת הרוכב. החזון: אופנוע שהוא שותף למסע ולא רק מכונה שנשלטת.

מחשבות לעתיד: הבטחה או ניסוי?

לצד ההתלהבות, עולות שאלות חשובות: האם המערכת תהיה בטוחה גם במהירויות גבוהות? האם הרוכבים יהיו מוכנים לוותר על תחושת השליטה המלאה לטובת מערכת לומדת, והאם מוצר כזה יוכל להגיע לשוק במחיר נגיש או שיישאר הדגמה טכנולוגית בלבד?

שוק האופנועים שומר על מסורת ועל קשר רגשי עמוק בין הרוכב לכלי. כניסה של בינה מלאכותית לתוך החוויה הזו עשויה ליצור מהפכה. האם זו מהפכה שתתקבל באהבה או בחשדנות? מוקדם לומר.