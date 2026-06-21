לגו שוב שברה את האינטרנט - הפעם עם מכונית של 5 מיליון דולר

המכונית מהלגו בגודל מלא ( צילום: LEGO )

חובבי מכוניות העל וערכות הלגו קיבלו השבוע צעצוע חדש שיגרום להם לחלום בגדול. קבוצת לגו ויצרנית ההיפר-מכוניות השוודית קוניגסג חשפו את LEGO Technic Koenigsegg Sadair's Spear Megacar - דגם ענק ומפורט בקנה מידה 1:8 של אחת המכוניות הנדירות והיקרות בעולם.

ה-Sadair's Spear המקורית הוצגה בשנת 2025, מיוצרת ב-30 יחידות בלבד ומחירה מוערך בכ-5 מיליון דולר. המכונית קרויה על שמו של סוס המרוצים של ישקו פון קוניגסג, אביו של מייסד החברה, ונחשבת לאחת ממכוניות המסלול החוקיות לכביש הקיצוניות ביותר שנבנו אי פעם. היא מצוידת במנוע V8 בנפח 5.0 ליטרים המפיק עד 1,603 כוחות סוס וביחס הספק-משקל יוצא דופן.

ה-Sadair's Spear המקורית ( צילום: יצרן )

המכונית מהלגו בגודל מלא ( צילום: LEGO )

המכונית ( צילום: LEGO )

כעת הפכה המכונית האקזוטית לערכת לגו עצומה הכוללת 4,104 חלקים. הדגם משלב מנוע V8 עם בוכנות נעות, תיבת הילוכים רציפה בת תשעה הילוכים, מערכת מתלים מתקדמת מלפנים ומאחור, דלתות הנפתחות בדומה למכונית האמיתית וגרסה מכנית של "Ghost Mode" המפורסם של קוניגסג, המרים את הכנף האחורית, פותח את מכסה המנוע ומפעיל חלקים נוספים בלחיצה אחת. לא יאמן: ציור נדיר נקנה בפחות מ-100 דולר ונמכר ביותר מרבע מיליון אבישי לוי | 18.06.26 פרארי אחת, צבע אחד, ו-13 מיליון דולר: המכירה ששברה את שיא האינטרנט אבישי לוי | 18.06.26 לדברי לגו, פיתוח הדגם ארך למעלה משנה וחצי, והוא נחשב למכונית הגדולה והמורכבת ביותר בסדרת Ultimate Car Concept של החברה. אורכו כ-59 ס"מ ורוחבו 28 ס"מ. (T3) אבל ההפתעה האמיתית לא הסתיימה בערכת הבנייה. כדי לחגוג את ההשקה, יצרו לגו וקוניגסג גם גרסה בגודל מלא של המכונית, שהורכבה מ-327,906 חלקי לגו. הפרויקט דרש יותר מ-9,400 שעות עבודה, ובמבחן שנערך במסלול גודווד בבריטניה הצליחה המכונית להגיע למהירות של 111 קמ"ש - שיא חדש למכונית לגו ניתנת לנהיגה. מאחורי ההגה ישב נהג הניסוי הרשמי של קוניגסג, מרקוס לונדה.

היחס בין הדגמים ( צילום: LEGO )

הרכב במסלול ( צילום: LEGO )

ערכת LEGO Technic Koenigsegg Sadair's Spear תושק רשמית ב-4 ביולי 2026, כאשר חברי מועדון LEGO Insiders יוכלו לרכוש אותה כבר מ-1 ביולי. מחירה יעמוד על 449.99 דולר, ובימים הראשונים למכירה יקבלו הרוכשים במתנה דגם מיוחד של גלגל ההגה של המכונית.

עבור רוב האנשים, זו כנראה תהיה הדרך היחידה להחזיק קוניגסג Sadair's Spear בבית. למרבה המזל, היא תעלה קצת פחות מחמישה מיליון דולר.