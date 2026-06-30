5 כוכבים על מסילה: הרכבת היקרה בעולם שיוצאת מרציף סודי 

"רכבת הסוויטות שיקישימה"

רכבת הסוויטות "שיקישימה" היא יצירת אמנות טכנולוגית המונעת באמצעות מנוע היברידי חשמלי דיזל חדשני. המסע האקסקלוסיבי, המיועד ל־34 נוסעים בלבד, מתחיל עוד לפני העלייה לקרון. מרגע ההזמנה יוצר הצוות קשר עם הנוסעים כדי להתאים את החוויה לצרכים האישיים שלהם, וביום הנסיעה לימוזינה אוספת אותם מביתם ומביאה אותם ישירות לרציף 13.5 המסתורי בתחנת אואנו שבטוקיו.

בתוך עשרת הקרונות המוזהבים והעתידניים ממתין לנוסעים עולם של פאר, המשלב עיצוב יפני מסורתי עם חדשנות מודרנית.

רכבת הסוויטות שיקישימה - צילום: רשתות חברתיות רכבת הסוויטות שיקישימה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:25

בתוך קרונות הרכבת נמצאות 17 סוויטות מפוארות, חלקן כוללות קומות גלריה ואמבטיות העשויות מעץ ברוש יפני, המאפשרות לנוסעים להירגע מול הנוף המשתנה לאורך המסלול. וורבלית מדויקת וסמכותית: מתחזה למפקדת משטרה ותילחם בפשיעה ברשת דני שפיץ | 11:19 אובדן שליטה מוחלט: שוטרים נמלטים מהמון מהגרים באירופה דני שפיץ | 13:22 העיצוב כולו נועד להעניק תחושת שלווה והתנתקות מהעולם שבחוץ. החלונות עוצבו בהשראת "יער שקט", ובקצות הרכבת נמצאים קרונות תצפית מזכוכית המעניקים מבט פנורמי אל נופי הטבע של יפן.

רכבת הסוויטות שיקישימה ( צילום: יצרן )

המסעות מתוזמנים לעיתים בהתאם לחילופי העונות או לפסטיבלים מסורתיים, כך שהחוויה אינה מסתכמת רק בפאר ובנוחות, אלא מעניקה גם היכרות עמוקה עם התרבות המקומית. למרות המחיר הגבוה, הנע בין 3,000 ל־10,000 דולר, הביקוש כה גדול עד שהמקומות נמכרים באמצעות הגרלה בלבד. עובדה זו הופכת כל נסיעה ברכבת Shiki Shima לאחת החוויות הנחשקות ביותר בעולם התיירות היוקרתית.

רכבת הסוויטות שיקישימה ( צילום: יצרן )

החוויה הקולינרית ברכבת היא למעשה "משתה בתנועה", המלווה במוזיקת פסנתר חיה בטרקלין "קומוורבי". התפריט משתנה ללא הרף בהתאם לחומרי הגלם הטריים של האזורים שבהם עוברת הרכבת, ולעיתים הנוסעים אף מוזמנים לסעוד במסעדות מקומיות בערים שבהן היא עוצרת, כדי להכיר מקרוב את הקהילה והמטבח המקומי.

רכבת הסוויטות שיקישימה ( צילום: יצרן )

כל פרט ברכבת, החל מהעיצוב המוקפד ועד לשיר הנושא שנכתב במיוחד על ידי המלחין הידוע נאווקי סאטו, נועד ליצור תחושת רוגע עמוקה. כך הופך מסע של יומיים לחוויה המזכירה חופשה ארוכה ומפנקת. למרות המחיר הגבוה, גם בעלי ממון ביפן נאלצים לעיתים להמתין חודשים ארוכים ולהשתתף בהגרלה כדי לזכות במושב הנכסף.