שיתופי פעולה בעולם הרכב ( צילום: א.ל )

בעולם הרכב של פעם, שיתוף פעולה מעניין היה בדרך כלל בין יצרנית רכב לספקית מנועים, חברת צמיגים או סדנת ביצועים מיוחדת. אבל בעשורים האחרונים התמונה השתנתה. מכוניות כבר אינן רק כלי תחבורה. הן הפכו לאביזר אופנה, פריט עיצוב, סמל סטטוס ולעיתים גם מוצר תרבותי שמנסה לדבר בשפה של הדור הצעיר.

לכן לא מפתיע לראות יצרניות רכב מתחברות למותגים שאין להם לכאורה שום קשר לעולם המנועים: בתי אופנה, חברות אודיו, ענקיות טכנולוגיה, מעצבי יוקרה, מותגי רחוב ואפילו עולמות גיימינג. לפעמים מדובר במהדורה מוגבלת עם צבעים וריפודים מיוחדים. לפעמים זו מכונית קונספט שנועדה בעיקר למשוך מצלמות. ובמקרים מסוימים, כמו סוני והונדה, זו כבר שותפות עמוקה שמנסה להגדיר מחדש מהי מכונית. פיאט וגוצ’י: כשה-500 הפכה לתיק אופנה על גלגלים אחת הדוגמאות המפורסמות ביותר היא Fiat 500 by Gucci, שהוצגה ב-2011. פיאט לקחה את אחת המכוניות העירוניות המזוהות ביותר עם איטליה וחיברה אותה לבית האופנה גוצ’י. התוצאה הייתה מכונית קטנה, לבנה או שחורה, עם פסי הירוק-אדום-ירוק המפורסמים של גוצ’י, חישוקים ייחודיים וריפודים מיוחדים. המהלך נולד סביב שני אירועים סמליים: 150 שנה לאיחוד איטליה ו-90 שנה לבית גוצ’י. קשה לצפייה: טנדר בו נהג בן 11 דרס עשרות נזירים - תשעה נהרגו כיכר השבת | 16:46 זו לא הייתה מכונית שנועדה לשבור שיאי מהירות. היא נועדה לגרום לאנשים להרגיש שהם לא קונים רק פיאט 500, אלא פריט אופנה איטלקי. במילים אחרות, המכונית עצמה הפכה מכלי עזר להגיע מנקודה לנקודה - למוצר לייף סטייל יוקרתי.

Fiat 500 by Gucci ( צילום: יצרן )

פנים הרכב. ניתן לראות את הלוגו של חברת האופנה ג'וצי על גבי משענות הראש ( צילום: יצרן )

מיני ופול סמית: שיתוף פעולה שלא נראה כמו מדבקה

מותג Mini האחראי על הרכב הבריטי הקטן שנרכש בהמשך על ידי חברת BMW הגרמנית, עשה במשך השנים כמה שיתופי פעולה עם עולם העיצוב, אבל החיבור עם המעצב האופנה הבריטי האגדי פול סמית הוא אחד המעניינים שבהם. הקשר ביניהם התחיל עוד בשנות ה-90, ובשנים האחרונות הפך שוב לרלוונטי עם מהדורת Mini Paul Smith Edition. לפי דיווחים עדכניים, המהדורה החדשה מבוססת על דגמי המיני המודרניים ומשלבת צבעים, טקסטורות ופרטים קטנים שמזוהים עם סמית, כולל נגיעות ירוקות, מסרים עיצוביים והומור בריטי קטן בתוך תא הנוסעים.

היופי במקרה הזה הוא שהשיתוף לא מרגיש כמו לוגו שהודבק על מכונית קיימת. הוא יושב בדיוק על האישיות של מיני שהיא על פי החברה "קטנה, עירונית, שובבה, בריטית ומעט חצופה".

פול סמית לצד הרכב שעיצב ( צילום: MINI )

פנים הרכב, שם המעצב מופיע על מסך הבית במערכת המולטימדיה ( צילום: MINI )

כיתובים עם שמו של סמית מופיעים במקומות רבים ברכב ( צילום: MINI )

מרצדס ומונקלר: רכב שטח במעיל פוך

ב-2023 הציגו Mercedes-Benz ו-Moncler פרויקט יוצא דופן סביב ה-G-Class. זה לא היה דגם סדרתי רגיל, אלא יצירת תצוגה כמעט פסלית: רכב שטח קשוח שקיבל טיפול עיצובי בהשראת מעילי הפוך המנופחים של מונקלר. הפרויקט הוצג במסגרת Moncler Genius בלונדון, ונועד יותר לעורר שיחה תרבותית מאשר למכור אלפי מכוניות. הוטא הוצג בגרסה עם גג נפתח, שבה הכיסוי היה דומה במבנה שלו למעילים של מונקלר, ובגרסה סגורה שבו העיצוב הפנימי היה תואם את מותג האופנה. מלבד הדגמים שייוצרו נעשה גם כן קמפיין שבו הראתה מרצדס דגם קונספט 'המותאם לנסיעה על הירח', גם הוא בהשראת המעילים של המותג היוקרתי.

המעצב של מונגלר - NIGA - בתוך המרצדס G קלאס שייצר. ( צילום: מונקלר )

הרכב ( צילום: יצרן )

מימין הרכב בגרסה הסגורה. משמאל - הרכב בגרסה עם גג נפתח ( צילום: יצרן )

זו בדיוק הנקודה: לפעמים שיתוף פעולה כזה לא נמדד בכמה רכבים נמכרו, אלא בכמה אנשים דיברו עליו. מרצדס לא הייתה צריכה להסביר שה-G-Class הוא רכב יוקרה. היא רצתה להראות שהוא גם אובייקט אופנתי.

הדמייה של המודל לניעת חלל ( צילום: מרצדס )

המודל של G קלאס לירח ( צילום: מרצדס )

בוגאטי מקלארן והרמס: כשסופר-כאר מקבלת טיפול של בית אופנה

בקצה העליון של עולם היוקרה נמצאים פרויקטים כמו Bugatti Chiron Habillée par Hermès. כאן לא מדובר במהדורה רגילה, אלא בהתאמה אישית קיצונית עבור לקוח, שבה בית האופנה הרמס משתלב בעור, בצבעים ובפרטים הפנימיים של מכונית שכבר מלכתחילה נמצאת בפסגת עולם ההיפרקארים.

הדגם - “Habillée par Hermès” הוא אחד מדגמי ה-one-off הייחודיים של משפחת שירון - רכב שממנו ייוצרה רק יחידה אחת שלא תחזור על עצמה.

בוגאטי הרמס ( צילום: יצרן )

מימין-פנים הרכב, ניתן לראות בדיפונים את דמות הסוסים של הרמס. משמאל-הכיתוב הרמס לצד ידית ההילוכים כשמתחתיה נכתב '1מתוך1' ( צילום: יצרן )

גם מקלארן עשתה משהו דומה עם McLaren Speedtail שעברה התאמה אישית על ידי Hermès עבור יזם הנדל"ן המיליארדר והאספן מני חושבין, עם עור, אביזרים ופרטים שהותאמו במיוחד למכונית.

במקרים כאלה, הרכב כבר לא רק “יוקרתי”. הוא הופך להזמנה אישית, כמעט כמו חליפה שנתפרה ביד.

המקלארן בשיתוף הרמס ( צילום: יצרן )

הונדה וסוני: לא רק שיתוף פעולה, אלא מכונית של חברת טכנולוגיה

אחד המהלכים הגדולים ביותר בתחום הוא Sony Honda Mobility, מיזם משותף שהוקם על ידי סוני והונדה ב-2022 ומיועד לפיתוח מכוניות חשמליות תחת המותג Afeela.

כאן השיתוף עמוק בהרבה מעיצוב מושבים או צבע מיוחד. הונדה מביאה ידע בייצור רכב, הנדסה ובטיחות. סוני מביאה עולמות של מסכים, חיישנים, בידור, תוכנה וחוויית משתמש. הרעיון הוא שהמכונית העתידית לא תהיה רק רכב שמסיע אותך, אלא פלטפורמה דיגיטלית ניידת. הרכב אף קיבל תג מחיר בחו"ל (90 אלף דולר) והיה אמור להגיע ללקוחות שיזמינו כבר ב-2026.

אך באופן מפתיע, בחודש מרץ השנה (2026) הודיע החברה על סגירת הפרוייקט וביטולו באופן סופי. הסיבה לכך? הונדה, שעברה את השנה הכלכלית שאולי היתה הקשה בתולדותיתה ב-2025 החליטה לשנות כיוון ולא לייצר רכבים חשמליים, במקום זאת היא תתמקד ברכבים היברידם. ההחלטה גרמה לכך שלא היתה דרך מעשית ליצר את הרכב והפרוייקט נגנז.

AFEELA של סוני והונדה ( צילום: יצרן )

פנים הרכב ( צילום: יצרן )

AMC ופייר קרדן: עוד לפני שכולם דיברו על קולקציות

שיתופי פעולה בין רכב לאופנה אינם דבר חדש לגמרי. כבר בשנות ה-70 שיתפה American Motors Corporation פעולה עם המעצב הצרפתי פייר קרדן בדגם AMC Javelin. הרכב קיבל תא נוסעים עם בדים ודוגמאות נועזות במיוחד, ונחשב לאחד המקרים המוקדמים שבהם מעצב אופנה מוכר השפיע ממש על זהות של מכונית אמריקאית.

היום זה נשמע טבעי, אבל אז זה היה כמעט מהפכני: מכונית שרוצה להיראות כמו פריט אופנה, לא רק כמו מוצר תעשייתי, עוד אי אז בשנות ה-70.

דגם AMC Javelin ( צילום: נחלת הכלל )

BYD ורכב החד-קרן: חוויה סינית מוזרה

BYD כבר הוכיחה בעבר שהיא יודעת לקחת עיצוב רכב למקומות הכי ביזאריים ומוחצנים, אך רכב בצורת חד-קרן? זה דבר חריג גם עבורה.

הרכב הדמיוני של BYD בעיצוב חד־קרן נולד כאטרקציה לתערוכת רכב, יותר כסוג של פסל נע מאשר מכונית יומיומית. המרכב שלו עטוף ב״פרווה״ סינתטית בצבעי סגול־פסטל, עם קרן מוארכת על הגג, רעמה צבעונית שממשיכה מהשמשה הקדמית אל מאחורי הגג, וזנב מנצנץ מעל הפגוש האחורי – כולם עם תאורת LED פנימית שמחליפה צבעים תוך כדי נסיעה. דלתות הצד מעוצבות עם כנפיים שנפתחות יחד עם הדלת והחישוקים מקבלים דוגמה של כוכבים ולבבות במקום טסות רכב סטנדרטיות.

בפנים, לוח המחוונים והמסך המרכזי עטופים בגווני פסטל ורוד־טורקיז, עם אייקונים בצורת כתר, עננים וחד־קרניים, בעוד שהמושבים מקבלים תפירה בצורת כוכבים ותאורה רכה מהתקרה שמדמה שמיים ליליים.

הרכב יוצר בשיתוף עם המותג 'הפוני הקטן שלי' (My Little Pony), כשהוא מכוון לקהל צעיר וחובב רשתות חברתיות: פחות דגש על ביצועים, ויותר על להפוך כל נסיעה לסטורי ויראלי - בדיוק מסוג מהלכי עיצוב ש‑BYD כבר אוהבת להציג באירועי ענק כדי להראות שהיא לא מפחדת לקחת את החשמלית הבאה לעולם הפנטזיה.

הרכב של BYD ( צילום: רשתות חברתיות )

הרכב של BYD ( צילום: רשתות חברתיות )

למה זה קורה דווקא עכשיו?

ואם שאלתם את עצמכם למה כל זה קורה בעיקר בשנים האחרונות? הסיבה פשוטה: המכוניות נהיו דומות יותר זו לזו. כמעט כל יצרן מציע היום רכב חשמלי או היברידי, מסך גדול, מערכות בטיחות, אפליקציה וטעינה מהירה. כשהטכנולוגיה מתיישרת, המותגים מחפשים בידול במקום אחר.

כאן נכנסים שיתופי הפעולה. מותג אופנה מוסיף נחשקות. חברת טכנולוגיה מוסיפה תחושת עתיד. מעצב מפורסם מוסיף סיפור. מותג גיימינג מוסיף קהל צעיר. ובית יוקרה כמו הרמס הופך מכונית נדירה למשהו שנראה כמו יצירת אספנות.

בסופו של דבר, שיתוף פעולה טוב לא רק משנה צבע או מוסיף לוגו. הוא מספר סיפור. פיאט וגוצ’י סיפרו סיפור איטלקי. מיני ופול סמית סיפרו סיפור בריטי. מרצדס ומונקלר סיפרו סיפור של יוקרה מוגזמת וסוני והונדה ניסו לספר סיפור על המכונית כמכשיר דיגיטלי.

וזו אולי המסקנה הגדולה: בעתיד, מכונית לא תימכר רק לפי כוחות סוס, טווח נסיעה או מחיר. היא תימכר לפי חוויה כוללת שהיא הרבה יותר מרק נסיעה, כי צריך לדעת גם להנות מהדרך.