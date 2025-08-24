הפורד ברונקו רודסטר ( צילום: יצרן )

רגע השיא של תערוכת פבל ביץ' השנה היה ללא ספק החשיפה של קונספט פורד ברונקו רודסטר החדש - הומאז' מפורט שהתקבל בהתלהבות אצל חובבי הרכב לברונקו המקורי משנות ה-60. מדובר בדגם קונספט חשוף וקשוח, נטול דלתות, גג, תיבת הילוכים אוטומטית ומושבים אחוריים, שמחזיר אותנו לתקופה שבה "הטבע היה חלק בלתי נפרד מהחוויה מאחורי ההגה". הכירו את ה-Elevated Velocity: העתיד החשמלי הספורטיבי של קדילאק אבישי לוי | 24.08.25 הברונקו רודסטר מכוון ישירות ללב של חובבי הרטרו וההיסטוריה, עם חזרה מדויקת לאותם קווים פשוטים ואמיצים של הברונקו U13 משנת 1966 - רק עם טוויסט עדכני ומשודרג. הוא מצויד בתיבת הילוכים ידנית, צמיג רזרבי המותקן על המיטה מאחור, והתייחסות לא מעטה לפרטים היסטוריים - גם בחומרים וגם בעיצוב.

הפורד ברונקו רודסטר ( צילום: יצרן )

הפורד ברונקו רודסטר ( צילום: יצרן )

רוברט ג'לארדי, מעצב ראשי של פורד ברונקו, מסביר: "מה שמשך אותי בברונקו המקורי הייתה הפשטות המרשימה שלו. הוא לא צריך גלגלים מוגדלים, או מערכת תאורה מסיבית, כדי להיראות טוב". התוצאה היא קונספט מדויק, קשוח מספיק לטיולי שטח רציניים - אבל כזה שלא מציג פוזה מוגזמת, ונותר נאמן לרוח הדגם המקורי.

פנים הרכב ( צילום: יצרן )

בעיצוב נוסטלגי - פנים הרכב ( צילום: יצרן )

למרות שמדובר בדגם קונספט בלבד, הכל כאן עובד - מהמיטה האחורית הפונקציונלית, דלת אחורית מתקפלת עם הפשטה בסגנון עיצוב של פעם, מושבים שמזכירים את הריפודים של שנות השישים והגה מודרני עם גלגלי כרום שאינם מוגזמים. ההשוואה לצד הברונקו המקורי רק מדגישה את הדימיון המשפחתי החזק - וכמה שורשים ברונקו הצליח לשמר למרות שישה עשורים שחלפו.

המודל החדש לצד הישן ( צילום: יצרן )

המודל החדש לצד הישן ( צילום: יצרן )

ולמרות הסיכוי הנמוך למפגש עם דגם כזה באולמות התצוגה, או על הכבישים, הוא מדגים עד כמה עיצוב רטרו-מודרני מוצלח מסוגל לרגש ולסחוף - אפילו את הדור הצעיר. בעקבות נוסטלגיה עזה וגעגוע לפשטות האמיתית, תופעה הרווחת כיום יותר ויותר בעידן בו כל חודש מביא איתו שינויים טכנולוגים חדשים, נשאר לנו רק לקוות שאולי פורד תפתיע ותביא אותו אל פס הייצור. עד אז, הוא ישאר בתמונות.