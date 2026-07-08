נמל התעופה בן גוריון ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

נמל התעופה בן גוריון צפוי לרשום בחודש יולי את אחד מהשיאים המרשימים ביותר בתולדותיו, כאשר על פי נתוני רשות שדות התעופה, בסוף החודש צפויים לעבור בנתב"ג כמעט 100 אלף נוסעים ביום אחד. מדובר בהתאוששות מהירה ומרשימה של ענף התעופה לאחר תקופת מבצע שאגת הארי.

על פי הנתונים שפורסמו היום (רביעי), מחר, יום חמישי ה-9 ביולי, צפויים לעבור בנתב"ג כ-85.5 אלף נוסעים בכ-520 תנועות מטוסים - המראות ונחיתות. אולם זהו רק פתיח לשיאים הצפויים בהמשך החודש. שיא של 94 אלף נוסעים ביום החל מהשבוע הבא, ביום ראשון 12 ביולי, צפויה תנועת הנוסעים לעבור את רף 80 אלף הנוסעים בכל יום חול לאורך החודש הקרוב. ביום חמישי, 16 ביולי, צפוי להירשם שיא ביניים עם כ-91 אלף נוסעים. חווית טיסה נדירה: נוסע היה לבדו על המטוס - כך הוא תיאר זאת איציק אברהם | 15:55 הנוסע תיעד: כך נראה פינוי נוסעים במגלשות החירום עקב תקלה במטוס | צפו איציק אברהם | 16:34 אולם השיא האמיתי צפוי להירשם בסוף החודש: ביום חמישי, 30 ביולי, צפויים לעבור בנתב"ג כ-94 אלף נוסעים בכ-560 תנועות מטוסים - מספר שמתקרב למחסום המאה אלף ומהווה שיא חסר תקדים מאז תקופת שאגת הארי. גם ביום ראשון, 26 ביולי, צפויים עומסים גבוהים במיוחד, כאשר כ-90 אלף נוסעים צפויים לעבור בנמל התעופה. עלייה של 25% בתנועת הנוסעים חודש יולי כולו צפוי להסתכם בכ-2.3 מיליון נוסעים - עלייה משמעותית של כ-25% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הנתונים משקפים את האמון המחודש של הציבור ושל חברות התעופה הבינלאומיות בפעילות התעופתית בישראל. ההתאוששות המהירה מגיעה על רקע חזרתן של חברות תעופה בינלאומיות לישראל ופתיחתו המחודשת של טרמינל 1 לטיסות בינלאומיות. כזכור, בחודשים האחרונים פעל הטרמינל במתכונת מצומצמת, כאשר חלק מהטיסות הופנו לטרמינל 3.

נתב"ג במבצע שאגת הארי ( צילום: כיכר השבת )

המלצות לנוסעים

לאור העומסים הצפויים, רשות שדות התעופה פרסמה סדרת המלצות לנוסעים:

להגיע לנתב"ג 3 שעות לפני מועד ההמראה

לבצע צ'ק-אין מהבית באמצעות אתר חברת התעופה

להתעדכן מראש מאיזה טרמינל הטיסה ממריאה ומתי

להשתמש בעמדות השירות העצמי לתיוג ולשליחת כבודה

נוסעים שביצעו צ'ק-אין מראש וטסים עם כבודת יד בלבד, מוזמנים להשתמש במתחם W המאפשר מעבר מהיר

מומלץ להגיע בתחבורה ציבורית

יצוין כי ברשות שדות התעופה הפעילו לאחרונה חניון המתנה ייעודי ללא תשלום בשעה הראשונה, עבור נהגים המגיעים לאסוף נוסעים מנמל התעופה, במטרה להקל על העומסים ולמנוע עצירות לא חוקיות בצדי הדרכים.

חזרה מלאה לשגרה

הנתונים המרשימים מעידים על חזרה מלאה לשגרה של ענף התעופה בישראל. לאחר תקופה מאתגרת שבה פעל נמל התעופה במתכונת מצומצמת, כאשר רק חברות התעופה הישראליות - אל על, ישראייר, ארקיע ואייר חיפה - הפעילו טיסות, כעת חוזרות גם חברות התעופה הבינלאומיות לפעילות מלאה.

השיאים הצפויים בחודש יולי מהווים אות לכך שהאמון בפעילות התעופתית בישראל חוזר במלואו, והציבור הישראלי חוזר לשגרת הטיסות לחו"ל בעונת הקיץ.