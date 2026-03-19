המגיד בלבן חושף מתי המלחמה תיגמר - והממ"ד של החרדים | צפו

| צילום: צילום: באדיבות ערוץ 12, 'כאן' חדשות, ערוץ הכנסת, לע"מ, הפרגוד, זמן אמת, עמודי הטיקטוק של ענת מזרחי וליאד סאגי. האינסטגרם של בני גנץ, האינסגרם של מירב בן ארי. עמוד הסטטוס יהודה שוקרון. הדובר: יוסי ריינר. עמוד הטיק טוק של מיה גל. על פי סעיף 27 א'
החדשות הלא באמת חשובות' עם יוסי עבדו: בזמן שהעולם בסטרס, יוסי עושה סדר בכל מה שבאמת לא חשוב.
הכותרות:
- המגיד בלבן חושף: יוסי הופך למתקשר ומגלה מתי בדיוק תיגמר המלחמה. זה קשור לשעה שלוש ורבע ולתשלום בשוטף פלוס שישים.
- התעלומה של נתניהו: האם ראש הממשלה הוחלף בבינה מלאכותית עם שישה אצבעות? התגובה המוחצת מהבית קפה והקשר בין איראן לבוץ.
- שפעה זרה בממ"ד: למה החרדים לא נכנסים למקלט של הכנסת , מה עשה שם גלעד קריב ואיך מצאה את עצמה השרה מירי רגב בתוך ממ"ד של חרדים?
- צבי סוכות נגד אחמד טיבי: מי אחראי לחלקי היירוט שנפלו במשכן, למה וסרלאוף לא גזען ואיך טיבי מסכם?
- תאילנדי מוקפץ: הלהיט "אל תירא" שמשגע את המדינה וההדרכה לסינים בעברית שנגמרה בסינית המדוברת של הסטנדאפיסט יהודה שוקרון.
- טיסת חילוץ בשידור: חברת הכנסת מירב בן ארי בתפקיד דיילת, גלעד קריב מציץ מהצד והסרנדה המפתיעה ששר ח"כ נאור שירי לטלי גוטליב.
- בני גנץ והכפיל: המפגש המקרי במסדרונות והחיפוש הבהול שלו.
- חתונה תחת אש: הצעת הנישואין המביכה לאשת התקשורת אדווה דדון , הטיל שנחת באולם שמחות והטרמפולינות שהקפיצו את האורחים.
קרדיטים >>
- הגשה: יוסי עבדו
- כתיבה: יוסף חיים מימון
- צילום: נריה סעדיה, אבי לודמיר
- עריכה: ידידיה כהן
מערכת 'החדשות הלא באמת חשובות' מזמינה אתכם לא לשמור את הצחוק לעצמכם! נתקלתם בסיפור הזוי? יש לכם תיעוד שלא יאמן? זה הזמן לשלוח הודעות, סרטונים וסיפורים ישירות ליוסי עבדו וגם לעקוב מקרוב אחרי כל מה שקורה בסטטוס שלו.
