הקלטות האימה נחשפו: חייל צבא ארה"ב תכנן טבח המוני בבית כנסת

פרשה חמורה של תכנון רצח המוני בתוך צבא ארצות הברית נחשפה השבוע, עם הגשת כתב אישום פדרלי נגד חייל צעיר שתכנן לבצע טבח בבית כנסת.

על פי מסמכי בית המשפט שהותרו לפרסום במדינת לואיזיאנה, חייל בן 22 המוצב בבסיס הצבאי "פורט פולק", נעצר והואשם בהעברת איומים רצחניים במסגרת סחר בין-מדינתי. מדובר בעבירה פדרלית חמורה שמעמידה אותו בפני סכנת מאסר ממושכת בבית כלא פדרלי.

על פי הדיווח ב-YWN, המצטט את מסמכי התביעה, החקירה נגד החייל נפתחה לאחר שה-FBI קיבל טיפ אנונימי בחודש פברואר האחרון דרך מוקד האיומים הלאומי. אזרח עירני דיווח על משתמש ברשת החברתית 'דיסקורד', שמעלה תכנים המביעים שנאה תהומית כלפי העם היהודי ואיומים מפורשים לפגוע בבתי כנסת.

סוכני ה-FBI, בשיתוף פעולה עם היחידה לחקירות פליליות של צבא ארצות הברית, החלו במעקב סמוי אחר המשתמש עד לזיהויו המלא כחייל המשרת בלואיזיאנה.

במסמכי בית המשפט נחשפו תמלילים מזעזעים מהקלטות קוליות שהשיגו הסוכנים. באחת ההקלטות נשמע החייל כשהוא מפרט את הציוד הצבאי שברשותו ואת הדרך שבה תכנן להוציא לפועל את הפיגוע.

"אחרי הפריסה הזו, אם היהודים עדיין ישלטו בממשלה שלנו, אני אכנס לבית כנסת עם ה-AK שלי (רובה סער), עם מחסנית תוף של 75 כדורים וכל המחסניות הנוספות שיש לי", הוא נשמע אומר.

עוד פירט החייל כי בכוונתו להשתמש בציוד מיגון מתקדם, כולל אפוד קרמי בדרגה 4 וקסדה טקטית, כדי להבטיח שיוכל להמשיך בירי ללא הפרעה. "אני הולך להרוג כל יהודי שאני מכיר בתוך בית הכנסת הזה, זו מטרת חיי", סיכם.

החוקרים מציינים כי מעבר להקלטות, החייל שלח הודעות כתובות שבהן התגאה בכוונותיו ואף ניסה להוכיח למשתמשים אחרים כי הוא אינו רק "מדבר באוויר". הוא כתב כי הוא מחויב לסיים את פריסתו הצבאית הנוכחית ואת משימותיו מעבר לים, ולאחר מכן יבצע את הפיגוע ויהפוך לדמות מוכרת בחדשות. המניע שעלה מהודעותיו הוא אידיאולוגיית עליונות לבנה קיצונית, כשהוא מציין שמעשיו נועדו "להבטיח את עתיד הנוער הלבן".

התובע הפדרלי של המחוז המערבי בלואיזיאנה, התייחס למעצר בהצהרה רשמית ומסר כי איומים נגד בתי כנסת ואזרחים יהודים-אמריקאים הם פגיעה ישירה בחירויות הדת המובטחות לכל אזרח במדינה.

הוא שיבח את הערנות של הציבור ואת הפעולה המהירה של סוכני ה-FBI בברמינגהם ובניו אורלינס שמנעו אסון כבד. גם ג'ונתן טאפ, הסוכן המיוחד הממונה על ה-FBI בניו אורלינס, הדגיש כי המקרה הזה מוכיח ששיתוף הפעולה בין האזרחים לרשויות החוק הוא הכלי היעיל ביותר לעצירת פשעי שנאה אלימים עוד לפני שהם מתרחשים.

יצוין כי החשוד נעצר כבר ב-23 באפריל, אולם פרטי הפרשה והאישומים המדויקים נחשפו רק כעת עם הגשת המסמכים לבית המשפט. הקהילה היהודית בארה"ב, המצויה ממילא במתח גבוה בשל העלייה באירועים האנטישמיים בתקופה האחרונה, עוקבת בדריכות אחר ההתפתחויות המשפטיות בתיק זה. המשפט צפוי להתנהל בלואיזיאנה, כאשר התביעה הפדרלית דורשת למצות עמו את הדין באופן המקסימלי כדי להרתיע אחרים מלפעול בצורה דומה.