פרוייקט נייטפול

200 ק"ג ו-500 ק"מ: הטיל הסודי מבריטניה שמרעיד את אירופה

בריטניה הכריזה על "פרויקט נייטפול", פיתוח טיל בליסטי בטווח 500 קילומטרים עבור קייב. לפי הדיווח ב-Defense News, הנשק הסודי ייוצר בלוח זמנים של שנה ויאפשר לאוקראינה יכולת תקיפה אסטרטגית בעומק רוסיה (בעולם)

שיגור הטילים בשדה הקרב (צילום: משרד ההגנה של אוקראינה )

משרד ההגנה בלונדון חושף יוזמה ביטחונית שאפתנית תחת שם הקוד "פרויקט נייטפול" (Project Nightfall).

המטרה: לייצר בתוך פחות משנה טיל בליסטי קטלני שישנה את פני המלחמה במזרח אירופה. המהלך נועד להעניק לקייב את היכולת להכות בלב מטרות אסטרטגיות ב, ממרחק של מאות קילומטרים מקווי החזית.

לפי הודעה רשמית של משרד ההגנה הבריטי (MoD), הממשלה הקציבה עשרות מיליוני ליש"ט לשלוש קבוצות תעשייתיות במטרה לייצר אב-טיפוס מבצעי בתוך 12 חודשים בלבד. מדובר בטיל בליסטי שישוגר מהקרקע, ישא ראש נפץ של 200 ק"ג ויגיע לטווחים העולים על 500 ק"מ – יכולת שעד כה הייתה שמורה למעצמות בלבד.

עוקפים את המערכת

טיל במחירי "מדף" הדחיפות הבריטית נובעת מהצורך של אוקראינה בחימוש עמיד ללוחמה אלקטרונית ושיבושי GPS. כדי לעמוד בלוח הזמנים הדמיוני, התעשיות הביטחוניות יתבססו על רכיבים קיימים, בדומה למודל של טיל ה-PrSM האמריקאי. הכוונה היא לייצר עשרה טילים בחודש בעלות נמוכה יחסית של כ-800 אלף ליש"ט ליחידה, ללא תלות ברכיבים זרים שעלולים לעכב את המשלוחים מסיבות פוליטיות.

לוק פולארד, שר המוכנות הביטחונית והתעשייה של בריטניה, הבהיר כי המהלך נועד גם לשקם את מחסני הנשק של הצבא הבריטי עצמו. "בשנת 2026 בריטניה תמשיך לעמוד לצד אוקראינה", הצהיר פולארד, תוך שהוא מסמן כי הצלחת הפרויקט תהיה אבן בוחן ליכולת המערב לייצר פתרונות טכנולוגיים במהירות שיא מול האיום הרוסי

