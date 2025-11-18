רחפן נפץ מטיל רימונים ( צילום: אתר צה"ל )

ארגוני הפשיעה בדרום אמריקה עוברים מהפכה טקטית מטרידה: קרטלי הסמים במקסיקו מגבירים את השימוש ברחפנים חמושים והופכים את כלי הטיס הבלתי מאוישים שלהם לאמצעי לחימה מרכזי – במגמה הדומה יותר לאסטרטגיות של צבאות סדירים מאשר לפשע מאורגן מסורתי, כך לפי דיווח של אתר Defense News.

בחודש שעבר נרשם אירוע חמור בטיחואנה, כאשר שלושה רחפני נפץ פגעו במגרש חניה סמוך למשרד התובע. ההתקפה המכוונת הרסה שש מכוניות. הרשויות אישרו כי מדובר במתקפה ישירה של אחד הקרטלים המקומיים נגד מטרה ממשלתית. לומדים את הלוחמה מהחזית באוקראינה על פי דיווחים מודיעיניים, קרטלים מדרום אמריקה שולחים באופן יזום מתנדבים לשורות הלוחמים באוקראינה. המטרה הברורה של "שליחת המלומדים" היא לרכוש ידע מבצעי וטקטיקות לחימה מתקדמות – במיוחד בתחום הרחפנים, המודיעין הטקטי וטכניקות הפעלה מורכבות – ולאחר מכן ליישם אותן בזירת הפשיעה הביתית. מומחים קובעים כי "פשע מאורגן הופך למעבדה לשדה קרב עתידי".

רחפנים טקטיים

260 תקיפות בשנה: המעבר לנשק מדויק

הטקטיקות שמיובאות מאזורי סכסוך כבר נראות בבירור בשטח. בשנת 2023 לבדה תועדו כ-260 תקיפות רחפנים המיוחסות לקרטלים ברחבי מקסיקו.

פעולה משולבת: באחת התקיפות דווח על פעולה מתואמת שכללה רחפן חמוש לצד לוחמים על הקרקע באזור כפרי. פגיעה בכוחות הביטחון: באירוע אחר, נפצעו שלושה חיילים ושוטרים כתוצאה ממתקפת רחפן בשטח פעילות של הקרטל.

איום בינלאומי: "ישות צבאית בלי חוק ובלי מגבלות"

לפי דיווח של Defense News, המעבר מרחפנים מאולתרים לכלי נשק מדויקים ומתואמים מעורר דאגה בקרב ממשלות וגופי מודיעין ברחבי העולם. מומחים מזהירים שהגבולות בין ארגוני פשיעה ליחידות צבאיות הולכים ונעלמים.

לפי אותו דיווח, מכון החשיבה האירופי CT Morse הגדיר את הקרטלים כ"יישויות היברידיות" – ארגונים שמטשטשים לחלוטין את הקו בין פשע מאורגן, לוחמת גרילה וטרור.

גורם ביטחוני בארה"ב צוטט כאומר כי "הקרטלים הופכים לישות צבאית לכל דבר – בלי דגל, בלי חוק ובלי מגבלות בינלאומיות". מומחי ביטחון מדגישים כי כוחות הפשיעה הללו "נוגסים ביכולות שבעבר היו שמורות רק לצבאות סדירים".