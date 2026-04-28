קרטייה חושפת: חידשנו את השעון שמפר את חוקי הסימטריה

השעון ( צילום: יצרן )

עולם שענות היוקרה סוער השבוע עם פתיחת תערוכת Watches & Wonders 2026, אך נדמה ששום הכרזה לא הצליחה לגנוב את ההצגה כמו זו של קרטייה. ה"מאסטר של הצורות" (The Master of Shapes) עשה זאת שוב, והחזיר לקדמת הבמה את הדגם המבוקש והחידתי ביותר שלו: ה-Cartier Crash.

הגרסה החדשה, שהושקה כחלק מקולקציית העילית "Cartier Privé", אינה רק מחווה לעבר, אלא הצהרה טכנולוגית ואמנותית. ה-Crash Skeleton לשנת 2026 מציג את המבנה האסימטרי המפורסם שלו כשהוא עטוף בפלטינה יוקרתית, אך החידוש האמיתי נמצא בלב השעון - מנגנון ה"סילואט" (Squelette) שחושף את הקרביים המכניים של היצירה. סוריאליזם על פרק היד מקורו של ה-Crash, שנולד בלונדון של שנות ה-60, אפוף במיתוסים (הנפוץ שבהם מספר על שעון "באניואר" שנמס בתאונת דרכים והגיע לתיקון בקרטייה), אך העיצוב שלו תמיד נחשב לשיא של תעוזה. בגרסת 2026, המעצבים לקחו את העיוות צעד אחד קדימה. השעון מצויד במנגנון ידני (Caliber 1967 MC) שפותח במיוחד כדי להתאים לקימורים הבלתי אפשריים של גוף השעון. גשרי המנגנון, שמעוצבים בצורת ספרות רומיות, נראים כאילו הם נמתחים ומתעוותים יחד עם גוף השעון, מה שיוצר תחושה של תנועה קפואה בזמן. הדיוק בפרטים, הכולל רציעה מעור תנין וגוף פלטינה, מגיע לשיאו בכתר שבכפתור השעון השעון, המעוטר באבן רובי אדומה (Cabochon), סימן ההיכר של דגמי הפלטינה של המותג.

נדירות שמציתה את השוק

כצפוי מדגם שהפך לפריט אספנות אולטימטיבי, קרטייה שומרת על בלעדיות קיצונית. ה-Crash Skeleton ייוצר במהדורה מוגבלת של 150 יחידות בלבד ברחבי העולם. מומחים בענף מעריכים כי רשימות המתנה כבר נסגרו וכי השעון צפוי להימכר במחירי עתק בשוק היד השנייה, מיד עם יציאתו.

לצד ה-Crash, הציגה קרטייה בתערוכה גם את חזרתו של דגם ה-Roadster האהוב וגרסאות חדשות לסדרת ה-Santos, אך אין ספק שה"קראש" הוא הכוכב הבלתי מעורער. עבור אספנים, זוהי הזדמנות נדירה להניח את היד על פיסת היסטוריה שמעזה למרוד בכל חוקי הסימטריה.