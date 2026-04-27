משטרת בוואריה (גרמניה) הודיעה היום (שני) כי תייר גרמני נהרג בראשית החודש במהלך חופשה משפחתית במצרים, לאחר שננשך על ידי נחש ארסי.

האירוע הקטלני התרחש באתר הנופש הפופולרי הורגדה לחופי הים האדום, בעת שהגבר השתתף במופע בידור מקומי במלון בו שהה.

​על פי הצהרת המשטרה, הגבר, תושב מחוז אונטרלגאו, צפה במופע של "מכשף נחשים" שבו הוצגו שני נחשי קוברה.

במהלך התצוגה, המפעיל אפשר לאחד הנחשים להחליק אל תוך מכנסיו של התייר, והזוחל נשך אותו ברגלו. "הקורבן הראה סימני הרעלה ברורים" נמסר בהודעת המשטרה, והוא נזקק לפעולות החייאה דחופות לפני שפונה לטיפול רפואי, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

​התביעה הכללית בגרמניה פתחה בחקירה לבירור נסיבות המקרה, והחוקרים ממתינים כעת לתוצאות הבדיקות הטוקסיקולוגיות כדי לאשר את סיבת המוות המדויקת. מנגד, גורמים רשמיים במצרים מסרו בתגובה ראשונית כי לא קיבלו דיווח על תקרית מסוג זה בתחומם.