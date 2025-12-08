העודף המסחרי של סין (היחס בין הייצוא ליבוא) עלה לראשונה מעל טריליון דולר, מה שמסמל הצלחה משמעותית של המדינה האסיאתית במלחמת הסחר העולמית.

העלייה נבעה בעיקר משינויי מסלולי סחר של יצרנים סינים, שניסו להימנע מהטלת מכסים מצד ארצות הברית.

בחודש האחרון נרשמה עלייה משמעותית בייצוא הסיני למדינות אירופה, אוסטרליה ודרום-מזרח אסיה, בעוד שהייצוא לארה"ב ירד בכ-29% בהשוואה לאותה תקופה אשתקד.

הייצוא הכולל של סין בנובמבר גדל ב-5.9%, בעוד הייבוא עלה ב-1.9%. העודף המסחרי עמד על 111.68 מיליארד דולר, הגבוה ביותר מאז יוני, והביא את העודף המצטבר של 11 החודשים הראשונים של השנה לראשונה מעל טריליון דולר.

סין הרחיבה את מאמציה לגוון את שווקי הייצוא מאז בחירתו של דונלד טראמפ לנשיאות ארצות הברית, כשהיא מקדמת קשרי סחר עם דרום-מזרח אסיה והאיחוד האירופי, ומבצעת מיקוד בייצור גלובלי כדי לנצל העדפות מכס נמוכות יותר.

הייצוא לארה"ב נפגע למרות הסכם להפסקת מכסים שהושג בין טראמפ לנשיא סין, שי ג'ינפינג. התעשייה הסינית עדיין מדווחת על ירידה בהזמנות החדשות לייצוא, מה שמעיד על חוסר וודאות מתמשך בקרב יצרנים בניסיון להחליף את הביקוש האמריקאי.

על רקע הנתונים החזקים, הריבית והיואן הסיני התחזקו. כלכלנים מציינים כי הגישה החדשה להרחבת הביקוש הפנימי חיונית להפחתת התלות בייצוא, ולמעבר לשלב הבא של ההתפתחות הכלכלית של סין.

ואיך זה ישפיע עלינו? עלייה ביצוא הסיני למדינות אירופה ודרום-מזרח אסיה עשויה להקשות על חברות ישראליות לשווק את מוצריהן באותם שווקים, בשל תחרות מחירים וגודל הייצור של סין. יחד עם זאת, ירידה בייצוא סיני לארה"ב עלולה ליצור הזדמנויות ליצרנים ישראלים להגדיל את נתח השוק שלהם במדינה זו.

במקביל, עליית מחירי סחורות אלקטרוניות וחומרי גלם מסין עשויה להשפיע על עלויות הייצור והמוצרים הסופיים בישראל, בעיקר בענפי ההיי-טק והאלקטרוניקה.