הסיני שנעצר ( צילום: FBI )

ראש ה-FBI קאש פאטל חשף היום (שלישי) כי שירותי האכיפה האמריקאים עצרו את שו זווי, אזרח סיני שלכאורה עמד מאחורי קמפיין פריצה קיברנטי מסיבי במהלך מגפת הקורונה.

על פי מה שכתב ראש ה-FBI בחשבונו ברשתות החברתיות, זווי הוסגר לארה"ב מאיטליה בסוף השבוע האחרון, ועתה הוא צפוי לעמוד בפני אישומים פדרליים חמורים. לפי הפרטים שפורסמו, במהלך השנים 2020 ו-2021 - בשיא התפשטות נגיף הקורונה ברחבי העולם - כיוון זווי ושותפיו לכאורה את מאמציהם לפריצה למוסדות מחקר אמריקאים מובילים. בין היעדים: אוניברסיטאות, אימונולוגים ווירולוגים שביצעו מחקר קריטי בנושא COVID-19, כולל פיתוח טיפולים וחיסונים מרכזיים.

הדיווח ברשתות

במסגרת הפעילות החשודה, השיגו ההאקרים גישה לחשבונות דוא"ל של חוקרים ולמידע רגיש נוסף. "במהלך 2020 וב-2021, בשיא מגפת הקורונה, שו ושותפיו לקשר כביכול כיוונו ופרצו לאוניברסיטאות, אימונולוגים ווירולוגים בארה"ב שביצעו מחקר COVID-19", מסר פאטל בהודעתו.

אולם הפעילות החשודה של זווי לא הסתכמה במחקרי הקורונה בלבד. על פי הנתונים, הוא היה חלק מרכזי במה שמכונה HAFNIUM - קבוצת האקרים שפעלה בהנחיית פקידי ממשל סיניים וביצעה קמפיין פריצה קיברנטי נרחב שפגע בכמעט 13,000 ארגונים אמריקאים.

הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

ראש ה-FBI הדגיש את חשיבות המעצר: "מקרה זה הוא ניצחון היסטורי למאמצי הסייבר שלנו תחת הנשיא טראמפ, והוא מביא לדין גורמים פושעים המכוונים לתשתיות אמריקאיות, לא משנה היכן הם מנסים להסתתר".

פאטל הודה לשותפים באיטליה על שיתוף הפעולה בחקירה: "תודה ענקית לשותפינו באיטליה, כולל הנציב ויטוריו פיזאני מהמשטרה הלאומית האיטלקית, שעבדו איתנו ללא הפסקה בחקירה זו - הביא את שו למעצר, הסגרתו וניהלו חקירה משפטית עם אנשי ה-FBI".

פרטי האישומים המדויקים נגד זווי טרם פורסמו, אך צפוי כי הם יכללו עבירות חמורות הקשורות לפריצה למערכות מחשב, גניבת קניין רוחני וסיוע למדינה זרה. ההסגרה מאיטליה מהווה הישג משמעתי לרשויות האכיפה האמריקאיות במאבק נגד פשיעת סייבר בינלאומית.