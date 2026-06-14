דבריו של כתבנו לענייני ערבים | צפו דבריו של כתבנו לענייני ערבים | צפו 10 10 0:00 / 0:33

בעוד וושינגטון עסוקה בטקסים חגיגיים לכבוד יום הולדתו ה-80 של הנשיא דונלד טראמפ, החלטתי לשלוח לבית הלבן מסר שונה לחלוטין - בערבית. במקום ברכות מנומסות ודיפלומטיה זהירה, הוא בחר לפנות ישירות לנשיא בשפה שלדבריו "הם מבינים במזרח התיכון".

"דונלד, יא מנהיג העולם - לא מחכה לעוד הסכמי כניעה", כך נשמע המסר בסרטון שהופץ ברשת על ידי וזכה לתהודה רבה. "איראן לא מבינה שפה אחרת מלבד שפת הכוח. אתה היחיד שיכול לקטוע את הראש מהשורש שלו. תקרע את ההסכם הזה, לפני שיהיה מאוחר מדי". בסרטון טענתי כי החלטתי לפעול לאחר שנמאס לי "מהקונספציה" ומה"גינונים המערביים שרק מפרשים חולשה כהזמנה לעוד תוקפנות איראנית". בסרטון אמרתי: "בזמן שהמנהיגות הישראלית עסוקה בדיפלומטיה ובציוצים מנומסים, איראן חוגגת ומתחזקת". "בעוד שבירושלים חוששים ממה יגידו בוושינגטון, ברחוב הערבי המציאות שונה לגמרי", הסברתי. "הם בזים לחולשה, והם מעריכים עוצמה. כשאתה מדבר אליהם בשפתם, כשאתה קורא לטראמפ לנקוט ביד ברזל - זה מהדהד". כמעט גרם למלחמת עולם: 30 שנות מאסר לנשיא ששלח כטב"מים לצפון קוריאה דני שפיץ | 11:30 "נגרש אותו במקלות ואבנים": האיום של אהוד ברק והתגובה החריפה שקיבל יוני גבאי | 10:18 המסר מגיע על רקע הפגנות קיצוניות באיראן נגד ההסכם המתגבש עם ארצות הברית. מפגינים בטהרן יצאו בקריאות גנות נגד בכירי המשטר שמנהלים את המשא ומתן, וטענו כי הם פועלים ללא אישור המנהיג העליון מוג'תבא ח'אמנאי.

הפגנות באיראן. ארכיון

בימים האחרונים התברר כי צבא ארצות הברית היה ערוך לפלישה יבשתית נרחבת לשטח איראן, במטרה להשתלט פיזית על מאגרי האורניום המועשר. התוכנית הסודית, שהוגדרה כ"בהולה וסודית ביותר", בוטלה על ידי טראמפ שעות בודדות לפני היציאה למבצע, על רקע סיכונים ביטחוניים ופריצת דרך דיפלומטית.

הדגשתי, כי הוא מפרסם את הסרטון "לא בשביל לייקים, אלא כי הגיע הזמן להפסיק להתרפס". לדבריו, "טראמפ חוגג 80, אבל המזרח התיכון מזדקן בגלל טעויות העבר של כל מי שחשב שאפשר לעשות עסקים עם האייתוללות".

"טראמפ, אם אתה מקשיב - תסתכל על הרחוב", סיכם את מסרו. "הם לא רוצים הסכמים, הם רוצים ניצחון. תקרע אותם, יא בטל (גיבור). זה המסר שלי, וזה המסר של כל מי שבאמת מבין לאן נושבת הרוח במזרח התיכון".