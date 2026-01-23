כיכר השבת
"איש הצללים" גורש: גרמניה חשפה את המרגל של פוטין שחדר לצבא

דרמה דיפלומטית בברלין: שר החוץ הגרמני הכריז על הנספח הרוסי כ"אישיות בלתי רצויה" וגירש אותו מהמדינה. החשיפה ב"דר שפיגל" קושרת את הדיפלומט לרשת ריגול מסועפת שחדרה עמוק לצבא הגרמני וגנבה סודות על הסיוע לאוקראינה. מוסקבה: "פרובוקציה מגוחכת" (בעולם)

צבא החלל הגרמני (צילום: אתר האינטרנט הרשמי של הכוחות המזוינים הגרמניים)

משרד החוץ הגרמני שבר את הכלים: השגריר הרוסי סרגיי נצ'אייב זומן לשיחת נזיפה דחופה, שבסופה הובהר לו כי אחד מבכיריו בשגרירות – נספח צבאי רשמי – מגורש לאלתר. שר החוץ, יוהאן פאדיפול, שנמצא בביקור רשמי באדיס אבבה, שיגר מסר חד וברור: "פעילות ריגול תחת מסווה דיפלומטי אינה מקובלת. אנחנו נגן על ביטחון גרמניה בכל מחיר".

לפי תחקיר של המגזין "דר שפיגל", הדיפלומט המגורש פעל למעשה כקצין מודיעין רוסי (SVR או GRU) בלב הבירה הגרמנית. הוא לא פעל לבד; שמו נקשר ישירות לפרשה ביטחונית חמורה שנחשפה השבוע – מעצרה של אילונה וו, אזרחית גרמנייה-אוקראינית.

הסודות של אוקראינה דלפו ל

החקירה מסתעפת ומגלה פרצות אבטחה מדאיגות בתוך הממסד הביטחוני הגרמני. אילונה וו חשודה כי שימשה כחוליה המקשרת שהעבירה לשגרירות הרוסית מידע קריטי על משלוחי הנשק לאוקראינה ועל טכנולוגיות צבאיות רגישות.

המקורות שלה? לפי התובע הפדרלי בגרמניה, מדובר בשני בכירים לשעבר בצבא הגרמני (בונדסוור), שנמצאים כעת תחת חקירה בחשד שבגדו במולדתם ומסרו מידע מסווג שהגיע לידיו של הדיפלומט המגורש.

"המלחמה ההיברידית" של פוטין

בברלין מעריכים כי לא מדובר באירוע בודד, אלא בחלק מ"מלחמה היברידית" רחבה שמנהלת מוסקבה נגד אירופה. המטרה: דיסאינפורמציה, חבלה וריגול תעשייתי-ביטחוני כדי לבלום את התמיכה בקייב.

אולם תחת ממשלתו החדשה של הקנצלר פרידריך מרץ, נראה שגרמניה משנה פאזה. בניגוד למדיניות העבר המהוססת, ברלין מפגינה כעת יד ברזל מול ניסיונות החדירה הרוסיים. בעוד שבשגרירות רוסיה מכנים את הגירוש "פרובוקציה", בגרמניה מבהירים כי ימי הסבלנות נגמרו.

