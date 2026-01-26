ביטקוין ( shutterstock )

בבוקר יום שני היסטורי, המתכת הצהובה שברה את כל השיאים: מחיר הזהב זינק לראשונה מעבר לרף הדמיוני של 5,000 דולר לאונקיה. הזינוק המטאורי, שמגיע על רקע אי-ודאות גלובלית חסרת תקדים, מעמיד את הזהב כמקלט הבטוח המרכזי בעולם שבו הוודאות הפכה למטבע נדיר.

מאז השבעתו של דונלד טראמפ לנשיאות ארה"ב, המתכת היקרה רשמה עלייה של כמעט 90% - נתון שמותיר משקיעים ותיקים פעורי פה. אנליסטים מכנים את התופעה "טירוף ספקולטיבי" שלא נראה כמותו מזה עשורים, כאשר הביקוש למתכת נובע משילוב של גורמים גיאופוליטיים וכלכליים שמתדלקים זה את זה. הסערה הגיאופוליטית שמניעה את המחירים מתחים בינלאומיים מהווים את הדלק המרכזי לזינוק. החיכוך הגובר בין ארה"ב לנאט"ו בנוגע לגרינלנד, לצד איומיו של הנשיא טראמפ להטיל מכס של 100% על קנדה אם זו תמשיך בעסקאות סחר עם סין, יוצרים אווירה של חוסר יציבות שדוחפת משקיעים לחפש מקלט. דקה אחר דקה: כך נורה למוות אלכס פריטי | האם הממשל הפדרלי שיקר לציבור? ישראל גראדווהל | 10:48 במקביל, המלחמה בין רוסיה לאוקראינה ממשיכה ללא אופק ברור. השיחות שהתקיימו באבו דאבי הסתיימו ללא הסכם, בעוד תקיפות אוויריות רוסיות השביתו את החשמל למיליוני אזרחים בקור המקפיא. מצב זה מחזק את התפיסה שהזהב הוא הנכס היציב היחיד בעולם סוער.

אלון מאסק לצד הביטקוין ( צילום: שאטרסטוק Shutterstock )

בקרב כלכלנים גובר החשש כי הדולר האמריקאי מאבד מאמינותו. קיימות חששות מפני "השבתת ממשל" נוספת בארה"ב, לצד מהלכים של הממשל להחלשת המטבע במטרה להמריץ את הייצור המקומי. כאשר המטבע המרכזי בעולם מתנדנד, משקיעים פונים למתכת שהוכיחה את עצמה לאורך אלפי שנים.

יצוין כי הביקוש העולמי למתכת היקרה נותר קשיח. הבנק המרכזי של סין ממשיך במסע רכישות זהב זה החודש ה-14 ברציפות, מה שיוצר לחץ תמידי על ההיצע ומעלה את המחירים. מדינות נוספות בעולם מגדילות את עתודות הזהב שלהן, בניסיון להתגונן מפני תנודות במטבעות הפיאט.

גם הכסף בשיא - 147% בשנה

הדרמה לא מסתכמת בזהב בלבד. גם הכסף רשם הישג היסטורי כשחצה את רף ה-100 דולר לאונקיה, עם זינוק מרשים של 147% בשנה האחרונה. משקיעים קמעונאיים נוהרים למתכות היקרות, מה שיוצר "לחץ מתמשך" בשווקים הפיזיים ומעלה את המחירים בקצב מהיר.

התופעה מעידה על שינוי מהותי בתפיסת המשקיעים. בעוד בעבר נתפסו מתכות יקרות כהשקעה שמרנית, כיום הן הופכות לנכס מבוקש גם בקרב משקיעים צעירים שמחפשים הגנה מפני אינפלציה ואי-יציבות כלכלית. השווקים הדיגיטליים מקלים על הגישה למתכות, ומאפשרים גם למשקיעים קטנים להשתתף בראלי.