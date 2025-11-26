צוללנים בשונית הענק ( צילום: פטריק בורגר )

אקולוגים ומהנדסים במכון המדע הימי של אוסטרליה (AIMS) מפתחים טכנולוגיה חדשה ויוצאת דופן לשיקום 'שוניות המחסום הגדולה', שונית אלמוגים מפורסמת הנחשבת לגדולה בעולם וממוקמת בצפון-מזרח המדינה.

הטכנולוגיה הינה פרי שיתוף פעולה מרתק בין בני אדם ומכונות. מערכת ה-Deployment Guidance System, או DGS, משלבת רובוטיקה ימית מתקדמת ובינה מלאכותית כדי להציב אלמוגים צעירים, המשובצים בתוך מתקנים ייעודיים, במקומות שבהם צפוי שיהיה להם הסיכוי הגבוה ביותר לגדול ולשרוד. השאיפה היא לבצע זאת בהיקפים שאי-אפשר כמעט להשיג באמצעות עבודה ידנית בלבד, או שהיו דורשים משאבים עצומים.

מדענים עובדים על הפרויקט ( צילום: מתוך החשבון הרשמי של המכון האוסטרלי למדעי הים, צילום כריס ברטלט )

צוותי השטח של AIMS בחנו את המערכת במימי מגנטיק איילנד שבצפון קווינסלנד, כשהמהנדסים בודקים את הציוד ומעדכנים את מערכות הבקרה. לדברי ד״ר בן מושיריאן, המהנדס הראשי של הפרויקט, מדובר במערכת שאינה טכנולוגיה אחת בלבד, אלא שילוב של כמה טכנולוגיות המתחברות לשרשרת עבודה אחת שמגבירה את יעילות פריסת האלמוגים. מטרת המערכת היא להבטיח שהתקני הזריעה - מכשירים קרמיים קטנים שאליהם נצמדים אלמוגים צעירים - יונחו במיקום הנכון ובצורה בטוחה. התקנים עצמם נבנו לצרכים הייחודיים של שיקום שונית המחסום הגדולה בקנה מידה נרחב. אחרי שהם משוחררים לקרקעית הים, הם מעניקים לאלמוגים הצעירים הגנה ראשונית ועוזרים להם לשרוד את השלבים הרגישים של גדילתם. כדי להשיג זאת בהיקף רחב, מערכת ה-DGS פועלת בשני שלבים: תחילה היא משתמשת במודל מחשב המבוסס על ידע של אקולוגים ימית כדי לזהות אזורים מבטיחים לשתילה. לאחר שהסירה מגיעה לאזור מתאים, מצלמות ומערכות AI מנתחות בזמן אמת את הקרקעית ואת סביבת ההנחה, ומכוונות את הרגע האופטימלי לשחרור המתקנים. ההחלטה מתי בדיוק לשחרר את האלמוגים הצעירים נשענת על שנים של תצפיות אוקיינוגרפיות וידע מצטבר.

המערכת נבחנת במים ( צילום: מתוך החשבון הרשמי של המכון האוסטרלי למדעי הים, צילום יאקוב יז )

המערכת מכוונת לאוטונומיה מלאה ככל האפשר. היא מסוגלת להנחות את כלי השיט באופן אוטומטי, מעין טייס-אוטומטי ימי, ולבצע את שחרור האלמוגים ללא התערבות אנושית. יחד עם זאת, אם אנשי השיקום מעדיפים להגיע לאתר בהמשך ולבצע את הפריסה בעצמם, המערכת מאפשרת זאת. היא רושמת במדויק את מיקום האתרים באמצעות תגיות גאוגרפיות, המאפשרות לחזור בקלות לנקודות ההנחה כדי לעקוב אחר התפתחות האלמוגים לאורך השנים.

למרות כל החידושים הטכנולוגיים, ד״ר מושיריאן מדגיש שלפרויקט יש לב אנושי. לדבריו, הקסם האמיתי טמון ביכולת לאחד אנשים מתחומים שונים - אקולוגים, מהנדסים, אנשי רובוטיקה, מודליסטים ומפעילי כלי שיט - לכדי צוות אחד הפועל למען מטרה משותפת: להחזיר חיים לשונית המחסום הגדולה ולהבטיח את המשך קיומה לדורות הבאים.