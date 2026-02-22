6 שעות באוויר: התוקף האוטונומי שיטרפד את האיום התת ימי

במהלך דרמטי שמסמן שינוי פרדיגמה בלחימה הימית, חתמה יוון השבוע על חוזה לרכש מסוקי קרב בלתי מאוישים מדגם Camcopter S-100 מתוצרת חברת Schiebel האוסטרית. המערכות החדשות, שיפעלו מסיפוני הפריגטות הצרפתיות המתקדמות שרכש הצי לאחרונה, צפויות להעניק לאתונה יכולת חסרת תקדים לזהות ולצוד צוללות עוינות במזרח הים התיכון.

על פי דיווח של World Defense News, המסוקים האוטונומיים מסוגלים לשהות באוויר כשש שעות ברציפות, תוך שהם מצוידים בחיישני Wescam MX-10 מהמתקדמים בעולם. הטכנולוגיה מאפשרת זיהוי לא רק של כלי שיט מהירים, אלא גם של עצמים השקועים למחצה - יכולת קריטית במצוד אחר צוללות המנסות להתחמק מזיהוי.

המהלך היווני מגיע בעיתוי משמעותי במיוחד, כאשר מדינות האזור מחזקות את יכולותיהן הימיות. איראן, למשל, מפעילה צי של כ-20 צוללות ננסיות המיועדות ללחימה במים רדודים, בעוד שטורקיה משדרגת את הצי שלה בקצב מואץ. השילוב בין הפריגטה למסוק האוטונומי יוצר יחידה לוחמת אחת, המסוגלת לאתר איום תת-ימי ולחסל אותו בתיאום מהיר מול מערכות הנשק של הספינה.

כידוע, יוון ממשיכה בתוכנית מודרניזציה מקיפה של הצבא, הכוללת גם רכש מטוסי קרב מתקדמים ושדרוג מערך ה-F-16. המטרה המוצהרת היא להבטיח עליונות מוחלטת בים האגאי ובמזרח הים התיכון, במיוחד אל מול האיומים המתגברים מצד טורקיה.

טכנולוגיה שלא צריכה לישון

היתרון המרכזי של המסוקים הבלתי מאוישים טמון ביכולתם לפטרל שעות ארוכות ללא הפסקה, מבלי להסתמך על טייס אנושי. המערכות פועלות באופן אוטונומי, תוך שהן משדרות מידע בזמן אמת למפקדים על הספינה. זהו שינוי מהותי ביכולת הניטור והתגובה, המאפשר לצי היווני לכסות שטחים נרחבים יותר ולזהות איומים בשלב מוקדם הרבה יותר.

המהלך היווני משקף מגמה רחבה יותר בצבאות המערב, שבה טכנולוגיות אוטונומיות ובינה מלאכותית הופכות לחלק בלתי נפרד מהלחימה המודרנית. בעוד מדינות נאט"ו משדרגות את הכוח היבשתי עם רכבים משוריינים מתקדמים, יוון בוחרת להתמקד בעליונות ימית - צעד שעשוי להיות בעל השלכות אסטרטגיות משמעותיות על מאזן הכוחות באזור.

עוד יעודכן על התקדמות הפרויקט ועל מועד הכניסה לשירות המבצעי של המערכות החדשות.