בגינאה‑ביסאו, מדינה קטנה השוכנת במערב אפריקה לחוף האוקיינוס האטלנטי, מונה היום מייג'ור‑גנרל הורטה אינטה‑א לכהונתו כנשיא מעבר, יום לאחר שחיילים הפילו את ההנהגה האזרחית במהלך מהיר לפני שהתוצאות של הבחירות בסוף השבוע היו צפויות להתפרסם.

מדובר במרד הצבאי התשיעי במערב ובמרכז אפריקה בחמש השנים האחרונות. המרד ממשיך את דפוס חוסר היציבות במדינה, שמוכרת כמרכז מעבר לסמים ונודעת בהיסטוריה ארוכה של התערבויות צבאיות בפוליטיקה.

הגוף הצבאי שהגדיר את עצמו כ"פיקוד הצבאי העליון לשיקום הסדר" הודיע בהצהרה משודרת בטלוויזיה אתמול כי הדיח את הנשיא אומארו סיסוקו אמבלו. ההצהרה ציינה כי המהלך נעשה בתגובה לתוכנית לחוסר יציבות הכוללת פוליטיקאים וסוחרי סמים, אך לא פירטו פרטים נוספים.

אינטה‑א הופיע בפעם הראשונה בפומבי כראש המדינה בטקס ששודר בטלוויזיה הממלכתית, בלבוש מדים ולצידו בכירים צבאיים נוספים. הוא אמר כי ההפיכה נדרשה כדי למנוע תכנית של סוחרי סמים להשתלט על הדמוקרטיה בגינאה‑ביסאו, וכי תקופת המעבר תימשך שנה אחת ותתחיל מיידית. בטקס השבעתו הוא מינה את מייג'ור‑גנרל תומאס ד'יאסי לראש המטה הכללי של הצבא.

יושב ראש האיחוד האפריקאי, מהמוד עלי יוסוף, גינה את ההפיכה וקרא לשחרור אמבלו וכל הבכירים המעצרים. ראשי מדינות החבל של ECOWAS - האיחוד הכלכלי האפריקאי גינו אף הם את המהלך וקיימו פגישה וירטואלית לדון במצב, בהשתתפות נשיאי ניגריה, סנגל וליבריה וכן נציג האיחוד האפריקאי. האיחוד האירופי קרא "להחזיר את הסדר החוקתי", ולאפשר את ספירת הקולות.