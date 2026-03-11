כיכר השבת
טרור בלב אירופה

המחבל שחימש את כטב"מי חיזבאללה נשלח למאסר בגרמניה

בית משפט בגרמניה גזר שש וחצי שנות מאסר על פעיל חיזבאללה שרכש רכיבים לתוכנית הכטב"מים של הארגון במיליוני אירו. בין הפשעים: אספקת הציוד ששימש למתקפת הכטב"ם על בית האבות בהרצליה ביום כיפור. כך פעל מערך הרכש החשאי של נסראללה מתוך היבשת (בעולם) 

דגל ישראל ענק בקהל (צילום: לפי סעיף 27א')

בית המשפט בגרמניה הטיל היום (רביעי) עונש מאסר כבד על תושב זלצגיטר, יליד 1990, שהורשע בניהול רשת רכש מתוחכמת עבור ארגון ה . האיש, שפעל במסווה של אזרח מן השורה, הפך לאחד הספקים המרכזיים של רכיבי מוות ששימשו ישירות לפגיעה באזרחי ישראל.

הקשר הישיר ל ביום כיפור

הממצא המזעזע ביותר בכתב האישום חושף כי הרכיבים שהנאשם רכש בגרמניה – מנועים חשמליים ומדחפים מתקדמים – הוטמעו בתוך כטב"מי הנפץ של חיזבאללה. אחד מהם התפוצץ ביום כיפור 2024 בבית אבות בהרצליה. בזכות ההרשעה, הוכח כי הציוד שנרכש בגרמניה בשווי של כמיליון אירו תורגם ישירות לפעולות רצחניות נגד אוכלוסייה אזרחית.

מיליון אירו של ציוד צבאי במסווה

הנאשם הצהיר על נאמנותו לחיזבאללה כבר בשנת 2016 ומאז בנה "אימפריית רכש" חשאית:

מנועי בנזין וחשמל: שהותאמו לטיסות ארוכות טווח של כטב"מים.

מדחפים וחומרים מרוכבים: לבניית גוף הכלי תוך עקיפת האמברגו האירופי.

רווח אישי: הנאשם לא פעל רק מאידיאולוגיה, אלא קיבל עמלות שמנות על כל משלוח שהצליח להבריח ללבנון.

הקלה בעונש: הודה וקיצר את ההליך

התביעה בגרמניה דרשה עונש מאסר של תשע שנים לאור חומרת הסיוע לניסיון רצח וחברות בארגון טרור זר. עם זאת, השופטים החליטו לגזור שש וחצי שנות מאסר בלבד. הסיבה להקלה: הנאשם הודה בחלק מהעבירות, מה שחסך לבית המשפט זמן יקר בניהול ההליך המשפטי המורכב.

המלחמה ברשתות הרכש האירופיות

גורמי ביטחון בישראל עקבו מקרוב אחר המשפט, שמהווה הוכחה נוספת לאופן שבו חיזבאללה מנצל את הליברליות והשווקים באירופה כדי להתחמש. "ההרשעה הזו היא מסר חשוב, אבל זו רק טיפה בים", אומרים מומחים. "רשתות דומות עדיין פועלות בגרמניה, בלגיה וצרפת, ומזינות את מכונת המלחמה של ציר הרשע".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר