המחבל שחימש את כטב"מי חיזבאללה נשלח למאסר בגרמניה

בית המשפט בגרמניה הטיל היום (רביעי) עונש מאסר כבד על תושב זלצגיטר, יליד 1990, שהורשע בניהול רשת רכש מתוחכמת עבור ארגון הטרור חיזבאללה. האיש, שפעל במסווה של אזרח מן השורה, הפך לאחד הספקים המרכזיים של רכיבי מוות ששימשו ישירות לפגיעה באזרחי ישראל.

הקשר הישיר לפיגוע ביום כיפור

הממצא המזעזע ביותר בכתב האישום חושף כי הרכיבים שהנאשם רכש בגרמניה – מנועים חשמליים ומדחפים מתקדמים – הוטמעו בתוך כטב"מי הנפץ של חיזבאללה. אחד מהם התפוצץ ביום כיפור 2024 בבית אבות בהרצליה. בזכות ההרשעה, הוכח כי הציוד שנרכש בגרמניה בשווי של כמיליון אירו תורגם ישירות לפעולות רצחניות נגד אוכלוסייה אזרחית.

מיליון אירו של ציוד צבאי במסווה

הנאשם הצהיר על נאמנותו לחיזבאללה כבר בשנת 2016 ומאז בנה "אימפריית רכש" חשאית:

מנועי בנזין וחשמל: שהותאמו לטיסות ארוכות טווח של כטב"מים.

מדחפים וחומרים מרוכבים: לבניית גוף הכלי תוך עקיפת האמברגו האירופי.

רווח אישי: הנאשם לא פעל רק מאידיאולוגיה, אלא קיבל עמלות שמנות על כל משלוח שהצליח להבריח ללבנון.

הקלה בעונש: הודה וקיצר את ההליך

התביעה בגרמניה דרשה עונש מאסר של תשע שנים לאור חומרת הסיוע לניסיון רצח וחברות בארגון טרור זר. עם זאת, השופטים החליטו לגזור שש וחצי שנות מאסר בלבד. הסיבה להקלה: הנאשם הודה בחלק מהעבירות, מה שחסך לבית המשפט זמן יקר בניהול ההליך המשפטי המורכב.

המלחמה ברשתות הרכש האירופיות

גורמי ביטחון בישראל עקבו מקרוב אחר המשפט, שמהווה הוכחה נוספת לאופן שבו חיזבאללה מנצל את הליברליות והשווקים באירופה כדי להתחמש. "ההרשעה הזו היא מסר חשוב, אבל זו רק טיפה בים", אומרים מומחים. "רשתות דומות עדיין פועלות בגרמניה, בלגיה וצרפת, ומזינות את מכונת המלחמה של ציר הרשע".