איום ממשי על הכלכלה העולמית: החות'ים נערכים להיכנס למלחמה

בכיר מטעם החות'ים בתימן מסר הערב (חמישי) לסוכנות הידיעות רויטרס כי הארגון נערך להצטרף למלחמה נגד ישראל וארצות הברית, אך רק במקרה שאיראן תחווה כישלון במערכה הנוכחית. "עד כה איראן מתפקדת היטב ומביסה את האויב מדי יום, והקרב מתקדם לטובתה", הבהיר הבכיר. "אם יקרה משהו הפוך – נבחן זאת מחדש".

ההצהרה הדרמטית מגיעה על רקע שתיקה ממושכת של החות'ים מאז פרוץ המלחמה בין איראן לישראל, בניגוד למיליציות שיעיות בעיראק ולחיזבאללה בלבנון שכבר הצטרפו ללחימה. מחסור בנשק ואיומים אמריקאיים שני בכירים מלשכת התקשורת והלשכה המדינית של החות'ים מסרו לאחרונה לסוכנות AP כי מלאי הנשק של הארגון הצטמצם משמעותית בעקבות התקיפות הישראליות והאמריקאיות במהלך חרבות ברזל. המלחמה הנוכחית עם איראן מקשה במיוחד על הברחות נשק אליהם, מה שמגביל את יכולתם המבצעית. בנוסף, הנהגת החות'ים קיבלה התרעות מארצות הברית דרך מתווכים בעומאן, המזהירות מפני השתתפות ישירה במלחמה. גורמים בכירים בארגון נמסר להם כי הטלפונים הסלולריים שלהם נמצאים תחת מעקב של ארצות הברית וישראל, ולכן הונחו שלא להופיע בפומבי מחשש להתנקשויות.

האיום על מצר באב אל-מנדב

בימים האחרונים איראן איימה בשימוש בחות'ים להשתלטות על מצר באב אל-מנדב, בתגובה לפעילות אמריקאית נגד תשתית אנרגיה.

בניגוד למצר הורמוז, המשפיע בעיקר על שוק האנרגיה, סגירת מצר באב אל-מנדב על ידי החות'ים עשויה לפגוע ישירות בסחר העולמי הכולל. המיצר, שרוחבו כ-20-30 ק"מ בלבד, מחבר את הים האדום למפרץ עדן ולאוקיינוס ההודי. החלופה לניתוב הספינות היא הקפת יבשת אפריקה דרך כף התקווה הטובה – עיקוף שמוסיף כשבועיים למסע ומזניק משמעותית את עלויות הביטוח, הדלק והשילוח.