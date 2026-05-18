בעקבות מתקפות הכטב"מים שפגעו באיחוד האמירויות בימים האחרונים, איראן טוענת ומאשימה הבוקר (שני) כי ישראל וארצות הברית הן אלו שעומדות מאחורי המתקפות. גורם רשמי בטהרן טען כי שתי המדינות עומדות מאחורי התקיפות, במטרה לייחס אותן לרפובליקה האיסלאמית.

"האויב הישראלי-אמריקני המובס, שבודד בינלאומית עקב תוקפנותו הבלתי-חוקית, מנסה להשתחרר מהביצה שיצר בעצמו על-ידי ביצוע פעולות בלתי-מוצדקות נגד מדינות אזוריות וייחוס שלהן לרפובליקה האיסלאמית", מסר הגורם שצוטט בתאגיד השידור האיראני. האשמות אלו מגיעות על רקע סדרת תקיפות שפקדו את איחוד האמירויות בשבועות האחרונים. רק אתמול (ראשון) דווח על תקיפת כטב"ם שפגעה במתקן גרעיני-אזרחי בתחנת הכוח בראכה, כאשר הפגיעה בגנרטור החשמלי גרמה לפריצת שריפה במקום. למרות חומרת האירוע, לא נרשמו נפגעים ולא אירעה דליפה רדיולוגית. הגורם האיראני הוסיף והזהיר: "הרפובליקה האיסלאמית מגנה את הקונספירציה הציונית הזו ומזהירה מפני נפילה למלכודת של האויב". דבריו משקפים את המתיחות הגוברת באזור, בעוד איראן מנסה להציג עצמה כקורבן של מזימה בינלאומית.

כזכור, דיווחים חושפים כי איחוד האמירויות ניסתה לגבש קואליציה אזורית לתקיפה באיראן, אך נתקלה בסירוב מצד סעודיה וקטאר. המנהיגים השכנים הבהירו כי "זו לא המלחמה שלהם", מה שהותיר את ההנהגה באבו דאבי מתוסכלת.

בוושינגטון, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מגלה חוסר סבלנות חריף מהתנהלותה של איראן במשא ומתן. בסוף השבוע כינס את בכירי ממשלו לדיון מתוח, וצפוי לדון השבוע בתוכניות התקיפה של הפנטגון. אמש פרסם טראמפ מפה של המזרח התיכון עם חיצים אדומים המכוונים לעבר איראן, תוך שהוא מזהיר: "השעון מתקתק וכדאי להם לזוז מהר, אחרת לא יישאר מהם כלום".