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איראן הודיעה: תקפנו מכלית קטארית בהורמוז לאחר שהתעלמה מהאזהרות שלנו

מכלית גז נוזלי קטארית נפגעה במצר הורמוז • איראן מאשרת: תקפנו אחרי שהתעלמה מאזהרות | שריפה פרצה בחדר המכונות (בעולם)

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מצרי הורמוז (צילום: AI )

אישרה הבוקר (שני) באופן רשמי כי כוחות משמרות המהפכה תקפו לפחות מכלית אחת המשנעת גז נוזלי בעת שחצתה את מצר הורמוז.

על פי הדיווח שפורסם בטלוויזיה הממלכתית של איראן, התקיפה בוצעה לאחר שהמכלית התעלמה מאזהרות ששוגרו לעברה מצד הכוחות האיראניים באזור.

סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה (UKMTO) דיווחה מוקדם יותר הלילה כי מכלית ששטה סמוך לעומאן הותקפה באמצעות חימוש לא ידוע.

על פי הדיווח, כלי השיט נפגע בעת ששט דרומה, במרחק של כ-15 קילומטרים ממזרח לנמל לימה הממוקם במזרח עומאן.

כתוצאה מהתקיפה פרצה שריפה על הסיפון, אך נמסר כי באירוע לא היו נפגעים ולא נגרם נזק סביבתי. גורמים בריטיים ציינו כי האירוע מעורר דאגה רבה לבטיחות הספנות במצר החיוני.

בהמשך הלילה דווח ב'וול סטריט ג'ורנל' כי אחד מכלי השיט שנפגעו מהטילים ששיגרה איראן במצר הורמוז הוא המכלית Al Rekayyat, המשנעת גז נוזלי ונמצאת בבעלות קטארית. על פי הדיווח, המכלית נפגעה באזור חדר המכונות, וכתוצאה מהפגיעה פרצה במקום שריפה.

גורמים ימיים בינלאומיים מסרו כי הנזק למכלית משמעותי, אך צוותי הכיבוי הצליחו לשלוט בשריפה. באירוע לא היו נפגעים בקרב אנשי הצוות, והמכלית המשיכה בשיט לעבר נמל בטוח באזור.

גורמים מערביים מעריכים כי איראן מנסה לבסס מנגנון להטלת אגרות מעבר ימיות במצר, שלפי הערכות פנימיות עשוי להניב לקופתה כ-40 מיליארד דולר בשנה. הדרג הצבאי רואה בנתיב המים כלי לחץ מרכזי במשא ומתן עם המערב.

יצוין כי בימים האחרונים התקיים סבב שיחות בין לאיראן בשווייץ בנושא הגרעין, בתיווך עומאני. השיחות תוארו על ידי שני הצדדים כ"בונות", אך נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הבהיר אתמול כי הוא שוקל את כל האפשרויות, כולל חידוש המלחמה נגד איראן. "או שיהיה הסכם עם איראן - או שנסיים את העבודה", איים .

בנימין נתניהוארה"באיראןדונלד טראמפמשמרות המהפכהמצרי הורמוז

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