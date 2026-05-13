כיכר השבת
"ערובות מינימליות"

איראן דורשת סיום לחימה בלבנון, הסרת סנקציות ופיצויים כתנאי למשא ומתן

מקור איראני חושף: טהראן הציגה חמישה תנאים למשא ומתן עם ארה"ב • בין הדרישות: סיום הלחימה בכל החזיתות, הסרת סנקציות ושחרור כספים מוקפאים  (בעולם)

הנשיא פזשכיאן (צילום: משמרות המהפכה)

מקור איראני בכיר מסר לסוכנות הידיעות פארס הפרסית כי טהראן הציגה חמישה תנאים שהיא מגדירה כ"ערובות מינימליות" לבניית אמון לקראת פתיחת משא ומתן עם ארצות הברית. הדרישות האיראניות מגיעות על רקע המתיחות הגוברת במפרץ הפרסי והמצור הימי שהטילה וושינגטון על מצרי הורמוז.

על פי הדיווח, התנאים כוללים את סיום הלחימה בכל החזיתות ובמיוחד בלבנון, הסרה מלאה של הסנקציות הכלכליות על , שחרור מיידי של כספים איראניים מוקפאים בבנקים מערביים, פיצוי כספי בגין נזקי המלחמה, וכן הכרה בזכות הריבונות של איראן במצר הורמוז.

הדרישות האיראניות מגיעות בעיתוי קריטי, כאשר גורמים בכירים בסביבת הנשיא טראמפ טוענים כי הוא "שוקל ברצינות רבה יותר מבשבועות האחרונים" חזרה ללחימה נגד איראן. לפי הדיווחים, נהיה "פחות סבלני" לסגירת מצר הורמוז ולפילוג בהנהגה האיראנית.

במקביל, מוחמד באקר קאליבאף שיגר מסרים מאיימים לעבר וושינגטון. "אין כל חלופה מלבד לקבל את זכויותיו של העם האיראני כפי שהן מפורטות בהצעת 14 הנקודות", הבהיר קאליבאף ברשת החברתית X. "כל גישה אחרת תהיה חסרת תוצאה לחלוטין; לא יותר מכישלון אחר כישלון".

צוחקים כל הדרך אל הבנק. יו"ר הפרלמנט האיראני ונשיא איראן (צילום: רשתות ערביות)

טראמפ שוקל מבצע צבאי נרחב

הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ מסר לרשת פוקס ניוז כי הוא שוקל לחדש את מבצע "פרוייקט חופש" - מבצע צבאי אמריקאי נרחב שמטרתו שחרור מצרי הורמוז מהמצור האיראני. "הם חשבו שאשתעמם מהמלחמה או שיפעילו עליי לחץ ואני אסוג, אבל יהיה ניצחון מוחלט עליהם", הבהיר טראמפ.

כזכור, הצבא האמריקאי שוקל לשנות באופן רשמי את שם המערכה מול איראן ל"מבצע פטיש כבד", במקרה שהפסקת האש הנוכחית תקרוס. שינוי שם כזה עשוי לאפשר לממשל לטעון כי מדובר בתחילת מבצע חדש, וכך "לאפס מחדש" את מניין 60 הימים המחייב אישור קונגרס לפעולה צבאית ממושכת.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים.

