מקור איראני בכיר מסר לסוכנות הידיעות פארס הפרסית כי טהראן הציגה חמישה תנאים שהיא מגדירה כ"ערובות מינימליות" לבניית אמון לקראת פתיחת משא ומתן עם ארצות הברית. הדרישות האיראניות מגיעות על רקע המתיחות הגוברת במפרץ הפרסי והמצור הימי שהטילה וושינגטון על מצרי הורמוז.

על פי הדיווח, התנאים כוללים את סיום הלחימה בכל החזיתות ובמיוחד בלבנון, הסרה מלאה של הסנקציות הכלכליות על איראן, שחרור מיידי של כספים איראניים מוקפאים בבנקים מערביים, פיצוי כספי בגין נזקי המלחמה, וכן הכרה בזכות הריבונות של איראן במצר הורמוז.

הדרישות האיראניות מגיעות בעיתוי קריטי, כאשר גורמים בכירים בסביבת הנשיא טראמפ טוענים כי הוא "שוקל ברצינות רבה יותר מבשבועות האחרונים" חזרה ללחימה נגד איראן. לפי הדיווחים, טראמפ נהיה "פחות סבלני" לסגירת מצר הורמוז ולפילוג בהנהגה האיראנית.

במקביל, יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף שיגר מסרים מאיימים לעבר וושינגטון. "אין כל חלופה מלבד לקבל את זכויותיו של העם האיראני כפי שהן מפורטות בהצעת 14 הנקודות", הבהיר קאליבאף ברשת החברתית X. "כל גישה אחרת תהיה חסרת תוצאה לחלוטין; לא יותר מכישלון אחר כישלון".