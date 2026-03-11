מצר הורמוז, עורק החיים הקריטי של האנרגיה העולמית שדרכו עוברים כ-20% מאספקת הנפט והגז בעולם, הפך בשבועות האחרונים לזירת קרב מתוחה ומסוכנת. בעוד לפחות עשר כלי שיט הותקפו באזור המצר בשבועיים הראשונים ללחימה, מתנהל במימיו "משחק חתול ועכבר" טכנולוגי מרתק.

למרות הסיכונים הכבדים, איראן ממשיכה להזרים את ה"זהב השחור" שלה לסין בהיקפים משמעותיים. מאז פרצה המלחמה ב-28 בפברואר, העבירה איראן לפחות 11.7 מיליון חביות נפט גולמי דרך המצר. כדי לשרוד את המעבר בנקודה הלוהטת ביותר בעולם, המכליות משתמשות בטקטיקה של "החשכה" (Going Dark) – הן מכבות את מערכות הניטור וה-AIS שלהן כדי להיעלם ממפות המעקב ולהקשות על זיהויין.

במקביל, איראן החלה להפעיל מחדש את מסוף הנפט בג'אסק שבמפרץ עומאן. מסוף זה, אף שהוא נחשב ליעיל פחות מהנמל המרכזי באי ח'ארג', מאפשר לאיראן לייצא נפט מבלי לעבור פיזית בתוך מצר הורמוז המאוים.

בעוד מאגרי הדלק של משמרות המהפכה בטהרן ובכרג' סופגים תקיפות ממוקדות, נראה שישנה הבחנה אסטרטגית מצד המערב: פגיעה בתשתיות המשרתות את מכונת המלחמה האיראנית, תוך ניסיון להימנע מהשבתה מוחלטת של שדות הנפט הגולמי כדי לא לזעזע את השוק העולמי. למרות זאת, השווקים נותרים תנודתיים במיוחד; מחירי הנפט כבר זינקו לשיא של כ-120 דולר לחבית לפני שנרגעו מעט, בזמן שסין ממשיכה לצבור עתודות ענק שיספיקו לה לחודשים ארוכים.