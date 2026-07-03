"רוצחי תינוקות": סוכן נדל"ן יהודי הותקף באכזריות בטורונטו

יוסף ביטון, סוכן נדל"ן יהודי בן 64 מאזור טורונטו שבקנדה, מצא את עצמו במרכז אירוע אלימות אנטישמי מזעזע השבוע. ביטון, החובש כיפה באופן גלוי, הותקף בידי גבר שזרק לעברו חפצים כבדים תוך שהוא צועק שיהודים הם "רוצחי תינוקות המבצעים רצח עם".

האירוע המטריד התרחש ביום שלישי בצהרי היום, כאשר ביטון שהה בנכס מסחרי שהוא מנהל באזור הרחובות ג'יין ולורנס ווסט בטורונטו. לפתע, גבר החל להניף לעברו עמוד סימון חניה ולהשליך חפצים שונים. "הוא אמר שהוא מתימן ושהוא חות'י", סיפר ביטון, שעובד גם כעורך דין, בריאיון ל-National Post.

ביטון התקשר מיד למוקד החירום 911 עם תחילת התקיפה. "הדבר הראשון שאמרתי למוקדנית היה שאני מותקף משום שאני יהודי באופן גלוי, ושהאדם הזה מאיים להרוג אותי", הוא מסר. התוקף השליך לעברו פסולת שהייתה במקום לקראת יום פינוי האשפה - תחילה לבנה שפגעה בזרועו, ובהמשך חלקי מתכת וענף של עץ.

"התחמקתי מכל החפצים שהוא זרק עליי וחסמתי אותם בידיים. יש לי שפשופים ושריטות בשתי הזרועות", תיאר ביטון את רגעי האימה. לאחר התקרית הוא פנה לרופא לקבלת טיפול רפואי. התקיפה נמשכה יותר מחצי שעה, אך למרבה הצער, אף אחד מהעוברים והשבים לא נחלץ לעזרתו.

"אף אחד לא הרים אצבע"

ביטון התרעם על האדישות המוחלטת של הסובבים אותו. "היו עשרות עדים בתחנת האוטובוס, על האוטובוס, בצד השני של הרחוב ובמקום שבו הכול התחיל. אף אחד לא הרים אצבע כדי לעזור", הוא אמר בכאב. האדם היחיד שניסה לסייע היה אחד השוכרים הקמעונאיים בנכס שהוא מנהל, שיצא החוצה כשהתוקף הניף את העמוד וניסה ליצור מרחק ביניהם.

בריאיון הסביר ביטון מדוע נמנע מלהשתמש בכוח פיזי: "יש אנשים שאומרים לי שהייתי צריך להפיל אותו בנוקאאוט. אמרתי: 'בשום אופן לא. אז אני הייתי נעצר, והוא היה משתחרר, ואני הייתי יוצא הרע בסיפור'. לכן הקפדתי להישאר במרחק של כ-3 עד 5 מטרים ממנו".

מעצר התוקף וחקירה כפשע שנאה

משטרת טורונטו הוזעקה למקום והתוקף נעצר. על פי הפרסומים, הוגש כתב אישום נגד עבדולקאדיר אל-ג'לאני, בן 58 המתגורר בעיר, בגין שלושה סעיפים של תקיפה באמצעות נשק וסעיף אחד של השמעת איומי מוות. המשטרה חוקרת את המקרה כפשע אפשרי ממניעי שנאה.

ממשטרת טורונטו נמסר כי כאשר עבירה פלילית, כגון תקיפה או גרימת נזק לרכוש, נחשדת ככזו שבוצעה ממניע של הטיה, דעה קדומה או שנאה, הקצין הממונה על החקירה רשאי להתייעץ עם התביעה בבקשה להביא בחשבון את מניע השנאה כנסיבה מחמירה בעת גזירת העונש במקרה של הרשעה.

בפוסט שפרסם בפייסבוק לאחר האירוע, כתב ביטון במרירות: "זו לא קנדה שבה חייתי במשך 64 השנים האחרונות". דבריו משקפים את תחושת הזעזוע והאכזבה מהשינוי שחל באווירה כלפי היהודים במדינה שנחשבה לבטוחה ומכבדת.

האירוע מצטרף לשורה של מקרי אנטישמיות שנרשמו בקנדה בחודשים האחרונים. רק לפני מספר שבועות, נרצח מיכאל מזרחי הי"ד באירוע ירי במונטריאול, ומשפחתו נאלצה להתמודד עם הליכים מורכבים להטסת גופתו לישראל.