קמלה האריס ( צילום: שאטרסטוק )

סגנית נשיא ארצות הברית לשעבר, קמלה האריס, פועלת בחודשים האחרונים לחיזוק קשריה עם האגף הפרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית ועם פעילים פרו-פלסטינים, במהלך שעשוי להיות חלק מהיערכותה לקראת התמודדות אפשרית על מועמדות המפלגה לנשיאות בבחירות 2028 - כך דווח באתר Axios.

לפי הדיווח, האריס שוחחה בשבוע שעבר עם ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, לאחר שנציגים הנתמכים על ידו ניצחו בשלושה מרוצים לקונגרס בעיר והדיחו שני חברי קונגרס מכהנים. השניים דנו בעתידה של המפלגה הדמוקרטית, ואף סיכמו לקיים שיחה ארוכה נוספת בהמשך. פגישות עם האגף הפרוגרסיבי במקביל, האריס מקיימת בתקופה האחרונה פגישות סגורות עם בכירים מהמחנה הפרוגרסיבי, ובהם חברת הקונגרס אלכסנדריה אוקסיו-קורטז, וכן עם פעילים פרו-פלסטינים. בין היתר נפגשה עם עבאס עלאוויה, ממייסדי תנועת Uncommitted, שקמה כמחאה נגד מדיניותו של הנשיא לשעבר ג'ו ביידן במלחמה בעזה. קשה לצפייה: טנדר בו נהג בן 11 דרס עשרות נזירים - תשעה נהרגו כיכר השבת | 02.07.26 עלאוויה סיפר כי האריס היא שיזמה את הפגישה, לאחר חודשים של שיחות פרטיות. לדבריו, במהלך הפגישה חזר בפניה על עמדתו כי "כספי משלם המסים האמריקני לא צריכים לשמש לפגיעה באזרחים או להחרבת קהילות שלמות". הוא הוסיף כי תושבים בקהילה שאותה הוא מבקש לייצג איבדו לאחרונה בני משפחה בתקיפות ישראליות שנתמכו בידי ארצות הברית. האריס שוחחה גם עם ג'יימס זוגבי, חבר ותיק בוועדה הלאומית של המפלגה הדמוקרטית ואחד הקולות הבולטים בארצות הברית למען זכויות הפלסטינים. בנוסף, לפי Axios, היא מקיימת שיחות עם בכירים דמוקרטים ויועצים לשעבר בנושאים נוספים, ובהם סין, בינה מלאכותית וונצואלה, כחלק מהרחבת בסיס התמיכה שלה לקראת האפשרות שתתמודד על הנשיאות.

קמלה האריס ( צילום: shutterstock )

ספקות בקרב הפעילים

באתר ציינו כי במהלך מערכת הבחירות ב-2024 התאכזבו רבים באגף הפרוגרסיבי מכך שהאריס לא התרחקה באופן ברור מהקו הפרו-ישראלי של ממשל ביידן. עם זאת, בספרה שפורסם ב-2025, "107 ימים", חשפה האריס כי לחצה באופן פרטי על ביידן לגלות אמפתיה רבה יותר כלפי האזרחים הפלסטינים שנהרגו בעזה, וכתבה כי התבטאויותיו בנושא היו "בלתי מספקות ומאולצות".

למרות ניסיונות ההתקרבות, פעילים פרו-פלסטינים עדיין מטילים ספק בכנות המהלך. "למה שנאמין לה עכשיו?", אמרה האסטרטגית הפלסטינית-אמריקנית ראניה באטריס. "אם השינוי אמיתי, יש לה הזדמנות להוכיח זאת. עד אז, הספקנות מוצדקת".

לפי סקרים מוקדמים, האריס עדיין נחשבת לאחת המועמדות המובילות בפריימריז הדמוקרטיים של 2028. עם זאת, היא צפויה להתמודד גם עם ביקורת מצד האגף הפרוגרסיבי וגם עם ספקות בקרב בכירי המפלגה ותורמים לגבי יכולתה לנצח בבחירות הכלליות.