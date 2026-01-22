הלוק ששיגע את דאבוס: מותג משקפי השמש שקרס בגלל מקרון 

נשיא צרפת עם מותג המשקפיים ( צילום: מסך )

בעוד מנהיגי העולם מתכנסים בדאבוס כדי לדון בעתיד הכלכלה הגלובלית, היה זה נשיא צרפת, עמנואל מקרון, שגנב את ההצגה בדרך לא שגרתית. מקרון הופיע לנאומו בפורום הכלכלי העולמי (WEF) כשהוא עונד משקפי שמש כהים ומחזירי אור בתוך אולם סגור, הופעה שעוררה מיד גל של השערות, בדיחות ותגובות מצד מנהיגים ועוקבים ברחבי העולם.

למרות שהמראה נראה כחלק ממהלך תדמיתי עוצמתי, לשכת הנשיא מיהרה להבהיר כי הבחירה הייתה בריאותית. מקרון נאלץ להרכיב את משקפי השמש כדי להגן על עיניו לאחר שכלי דם בעין נקרע. למרות ההסבר הרפואי, המראה ה"קרבי" של מקרון הפך למוקד הדיון, במיוחד בזמן שביקר בחריפות את איומי המכסים של ארה"ב ואת הניסיונות לרכוש את גרינלנד. המשקפיים שהפכו לוויראליים הם מדגם Pacific S 01 של מותג משקפי היוקרה הצרפתי Henry Jullien. מדובר במשקפיים מקולקציית ה-"Doublé Or" של המותג, המיוצרים מאצטט בציפוי זהב.

Henry Jullien – Pacific S 01 ( צילום: יצרן )

המשקפיים נמכרים ב-659 אירו, הופעתו של מקרון גרמה לזינוק אדיר בחיפושים בגוגל ולעומס כבד כל כך על אתר החברה, עד שהאתר קרס לחלוטין. המנהל המנכ"ל של הקבוצה שבבעלותה המותג דיווח על "מבול של שיחות ובקשות".

בעקבות הטירוף, מניית קבוצת iVision Tech האיטלקית זינקה בכמעט 6% ביום שלאחר הנאום. המותג חשף כי המשקפיים נשלחו למקרון כמתנה בשנת 2024, אך הוא התעקש לשלם עליהם בעצמו ולוודא שהם אכן מיוצרים בצרפת.

מי שלא יכול היה להישאר אדיש למראה החדש הוא נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ. בנאומו בדאבוס יום לאחר מכן, טראמפ לעג למקרון מול הקהל המשועשע: "צפיתי בו אתמול עם משקפי השמש היפים האלה. מה לעזאזל קרה?", שאל טראמפ בזמן שהקהל פרץ בצחוק.

תומכיו של הנשיא שיבחו את המראה ה"דומיננטי והחזק", בעוד מתנגדיו כינו זאת "הופעה בומבסטית". אפילו שר החוץ הצרפתי לענייני אירופה, בנג'מין חדד, הצטרף לחגיגה ושיתף מים המציג את מקרון עטוף בדגל צרפת ועונד את המשקפיים המפורסמים.