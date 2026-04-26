שורה של מקרים הכוללים מדעני גרעין אמריקנים שנעלמו או מתו בשנים האחרונות מעוררת שאלות, כאשר בכיר לשעבר ב-FBI סבור שלפחות חלק מהמקרים מציגים דפוס מדאיג.

כריס סווקר, ששימש בעבר כעוזר מנהל הבולשת, אמר בריאיון לרשת 'פוקס ניוז' כי עצם ההיעלמויות מעוררות חשד: "היעלמות היא דבר חשוד מטבעו", והוסיף כי התחומים שבהם עסקו המדענים הופכים אותם ליעד ברור עבור שירותי מודיעין זרים. לדבריו, "מה שהם עבדו עליו הוא בוודאות יעד עבור מדינות כמו רוסיה או סין, ואולי גם איראן או פקיסטן". עם זאת, סווקר הדגיש כי מקרי המוות שדווחו אינם בהכרח קשורים זה לזה, וכי אינו משוכנע שמדובר בקונספירציה אחת. למרות זאת, הוא סבור כי הרשויות צריכות לבדוק קשרים אפשריים בין המקרים, בשל הרגישות הגבוהה של התחומים שבהם עסקו. "דפוס היעלמות זהה" אחד המקרים הבולטים הוא היעלמותו של הגנרל בדימוס ויליאם ניל מקאסלנד, לשעבר מפקד מעבדת המחקר של חיל האוויר, שנעלם מוקדם יותר השנה בניו מקסיקו לאחר שיצא מביתו כשהוא נושא רק מגפיים ואקדח, והשאיר מאחוריו טלפון, מפתחות ומשקפיים. "אני רק אומר של-FBI יש עניין בכל מה שקרה להם בגלל מה שהם עשו", אמר סווקר, וציין כי במקרה זה סוכני הבולשת הגיעו למקום כבר באותו יום.

חלק מהמדענים שנעלמו ( צילום: פוקס ניוז )

מקרים נוספים כוללים את אנתוני צ’אבס, בן 79, שעבד במעבדת לוס אלמוס ונעלם במאי 2025 לאחר שיצא מביתו ברגל ללא טלפון, ארנק או מפתחות; את מליסה קאסיאס, בת 53, שעבדה אף היא במעבדה ונעלמה ביוני אותה שנה; ואת סטיבן גרסיה, בן 48, שנעלם באוגוסט 2025 מאלבקרקי, שם עבד במתקן ביטחוני העוסק בפיתוח רכיבים לנשק גרעיני. גם הוא יצא מביתו ברגל כשהוא נושא אקדח בלבד והחזיק בסיווג ביטחוני גבוה.

לדברי סווקר, שלושת המקרים הללו מצביעים על דפוס דומה. “הם נעלמו כשהשאירו את כל החפצים האישיים מאחור", אמר. "חלקם לקחו איתם אקדח, מה שמרמז שהם היו מפוחדים או שהתכוונו להשתמש בו בעצמם”.

הוא גם הזהיר כי מדענים ואנשי טכנולוגיה בארצות הברית צריכים להיות מודעים לכך שהם יעד קבוע לאיסוף מודיעין. “כל מי שעוסק בטכנולוגיה שמדינות כמו סין או רוסיה רוצות לשים עליה יד צריך להבין שיש מאמץ יומיומי לאסוף מידע”, אמר. “התוכניות שלהם תלויות בגניבת טכנולוגיה ובהנדסה לאחור”.

על רקע המקרים, הבית הלבן הורה לאחרונה ל-FBI לתאם חקירה מקיפה בנושא, וזו עדיין מתנהלת.