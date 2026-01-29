מכ"ם ECRS Mk2: המערכת שמדאיגה את פוטין

ספינת חיל הים הבריטית ( צילום: הצי המלכותי של בריטניה )

בביקור דרמטי במרכז המצוינות של ענקית הביטחון לאונרדו (Leonardo) באדינבורו, הכריזו שר ההגנה הבריטי, ג’ון הילי, ושר סקוטלנד, דאגלס אלכסנדר, על הצעד הבא בביצור שמי הממלכה. בלב ההכרזה: השקעת ענק של 453 מיליון ליש”ט בייצור מערכת המכ”ם המהפכנית ECRS Mk2.

על פי דיווח של חברת לאונרדו, לא מדובר בעוד שדרוג טכני, אלא בקפיצת מדרגה קוונטית עבור צי מטוסי הטייפון (Tranche 3). המכ"ם החדש יהפוך את הטייפון למפלצת של לוחמה אלקטרונית, עם יכולת לאתר ולעקוב אחרי מטרות מרובות באוויר וביבשה בו-זמנית, תוך שימוש בקרן אנרגיה בעוצמה גבוהה לשיבוש מוחלט של מערכות ההגנה של האויב. המטרה – בלימת האיום הרוסי "הצי שלנו הוא עמוד השדרה של הגנת נאט"ו," הצהיר שר ההגנה הילי במהלך הביקור. העיתוי של ההשקעה אינו מקרי; בבריטניה מביטים בדאגה לעבר חזית אוקראינה, שם הכטב"מים הרוסיים והפרות המרחב האווירי של נאט"ו הפכו לשגרה מאיימת. המכ"ם החדש נועד להבטיח שחיל האוויר המלכותי (RAF) יחזיק ביתרון טכנולוגי מכריע מול כל ניסיון תקיפה או חדירה.

שיגור ימי ( צילום: משרד ההגנה המלכותי של בריטניה | אגך הרכש )

מנוע צמיחה של אלפי משרות

מעבר לעוצמה הצבאית, הפרויקט מהווה זריקת מרץ אדירה לכלכלה הבריטית. החוזה מבטיח את עתידן של 1,500 משרות מומחיות בעשור הקרוב, המפוזרות במוקדי הכוח של התעשייה:

300 משרות באדינבורו (סקוטלנד).

100 משרות במרכז הלוחמה האלקטרונית בלוטון.

120 משרות בחברת הענק BAE Systems בלנקשייר.

בסך הכל, תכנית הטייפון תומכת ברשת עצומה של למעלה מ-20,000 משרות בכ-330 חברות ברחבי הממלכה, מה שמבסס את בריטניה כמעצמת פיתוח וייצור בטחוני.

העתיד בידיים של הדור הבא

במהלך הסיור, פגשו השרים את העובדים הצעירים שנמצאים בחזית הפיתוח. ארין דאגלס, מתמחה בניהול פרויקטים, שיתפה את השרים במורכבות של בניית מערכת חישה כה מתקדמת: "זו זכות לקחת חלק בפרויקט שיש לו השפעה ישירה על הביטחון הלאומי שלנו."

מנכ"ל לאונרדו אלקטרוניקס בבריטניה, מארק המילטון, סיכם את המהלך: "ההשקעה הזו מקבעת את מעמדה של סקוטלנד כמרכז עולמי לטכנולוגיות חישה פורצות דרך. אנחנו לא רק בונים מכ"ם, אנחנו בונים את חומת המגן של המחר."