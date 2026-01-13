סדקים בברית נאט"ו: אירופה בחרדה מפני פלישה אמריקנית לגרינלנד

באירופה שוררת דאגה עמוקה מפני האפשרות שארה"ב תנקוט בצעד צבאי חד-צדדי להשתלטות על גרינלנד. אנליסטים בכירים מזהירים כי מהלך כזה עלול להצית משבר ביטחוני חסר תקדים, שימיט אסון על היבשת ויפרק את ברית נאט"ו. ראש ממשלת דנמרק, מטה פרדריקסן, לא חסכה במילים והצהירה בשבוע שעבר כי תקיפה אמריקנית באי תסמן את סופה הסופי של הברית הצפון-אטלנטית.

האינטרס: חוצץ אסטרטגי מול פוטין וסין גרינלנד, אי ענק המכוסה ברובו קרח ושייך ריבונית לדנמרק, הפך בשנים האחרונות ליעד אסטרטגי ראשון במעלה עבור הממשל בוושינגטון. בארה"ב משוכנעים כי עליהם להחזיק בשליטה מלאה באי כדי למנוע דריסת רגל עתידית של רוסיה או סין. חשיבותו של האי נובעת ממיקומו כמעבר חוצץ בין מערב אירופה לרוסיה, ובשל העובדה שממוקם בו בסיס החלל האמריקני PITTUFIK – רכיב קריטי במערך ההגנה מפני טילים של ארה"ב.

בין כיבוש צבאי ל"רכישה ידידותית" למרות הטון המאיים, מומחים רבים עדיין ספקנים לגבי פתרון צבאי. רסמוס סונדגאארד, חוקר בכיר במכון הדני ללימודים בינלאומיים, ציין בראיון ל-BREAKING DEFENSE כי תרחיש של כיבוש בכוח אינו סביר כרגע, וכי וושינגטון מחפשת נתיבים למשא ומתן על רכישת האי. גם הציבור האמריקני, כך לפי סקרים, אינו שש לקרב על האי הקפוא.

עם זאת, בשטח נראה כי ארה"ב לא מחכה. טוני לורנס מהמכון הבינלאומי באסטוניה טוען כי בקופנהגן מודעים לכך שסוכנים אמריקניים כבר פועלים בתוך גרינלנד, כחלק ממהלך של "השתלטות פוליטית" שקטה.

הבית הלבן: "האופציה הצבאית על השולחן" בעוד מנהיגי אירופה פרסמו הודעה משותפת הקוראת לוושינגטון לכבד את הריבונות הדנית, בבית הלבן שומרים על עמימות מאיימת. הדוברת קרוליין לוויט הבהירה כי "שימוש במכשיר הצבאי הוא תמיד אופציה שעומדת לרשות המפקד העליון".

בדנמרק עצמה, הציבור חלוק: חלק מהתושבים סבורים כי אין טעם להתנגד למעצמה האמריקנית שתכניע בקלות כל התנגדות, בעוד אחרים מתעקשים כי הצבא הדני מחויב להגן על האי בכל מחיר, גם אם מדובר בעימות חזיתי מול בעלת הברית הגדולה ביותר שלו.