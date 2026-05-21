המתיחות סביב השעיית התקיפה האמריקנית באיראן הגיעה לנקודת רתיחה בשיחת טלפון טעונה שנערכה ביום שלישי בערב בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו.

אחרי הדיווח הראשוני על המתיחות, כלי התקשורת בארה"ב מספקים כעת הצצה אל מאחורי הקלעים של השיחה הסוערת, וחושפים את חילוקי הדעות העמוקים בין שני המנהיגים.

על פי דיווח ברשת CNN, אשר אימתה חשיפה ראשונית של אתר "אקסיוס", השיחה התאפיינה במתיחות רבה.

גורם אמריקני רשמי ששוחח עם רשת CNN סיפר כי נתניהו הבהיר לטראמפ את אכזבתו העמוקה, ואמר לו כי "השהיית התקיפות הצפויות היא טעות, ועל הנשיא להמשיך כמתוכנן" בפעולה הצבאית שזכתה לשם 'פטיש אוויר'.

לפי הדיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", במהלך השיחה נתניהו "יצא בשצף קצף נגד הסכם לסיום המלחמה עם איראן". בתגובה, ציינו גורמים המעורים בפרטים בשיחה עם העיתון, טראמפ לא השתכנע מטיעוניו של נתניהו.

על פי אותם גורמים, טראמפ הגן על התהליך הדיפלומטי ואמר לנתניהו כי הוא "ימשיך לחתור להסכם שימנע מאיראן אי פעם להשיג נשק גרעיני". עם זאת, טראמפ הוסיף ואמר לנתניהו בשיחה כי "איראן תעמוד בפני תקיפות חדשות אם היא לא תפגין גמישות רבה יותר בשיחות".

למרות חילוקי הדעות בדיון הסגור, טראמפ ניסה לשדר שליטה כלפי חוץ. בשיחה עם כתבים ביום רביעי, הנשיא נשאל מה בדיוק אמר לראש הממשלה הישראלי בלילה שלפני כן. טראמפ השיב לעיתונאים: "הוא יעשה כל מה שאני רוצה שהוא יעשה". עוד טען טראמפ שהשיחה עם נתניהו "הלכה היטב".

בהתייחסו למצב המגעים מול טהרן, אמר טראמפ: "אנחנו בשלבים הסופיים מול איראן. נראה מה יקרה". הוא הוסיף איום מרומז באותה שיחה עם העיתונאים: "או שיהיה לנו הסכם, או שאנחנו הולכים לעשות כמה דברים שהם קצת מלוכלכים... אבל בתקווה שזה לא יקרה. אם לא נקבל את התשובות הנכונות, זה יקרה מהר מאוד. כולנו מוכנים לפעול".

במענה לשאלת כתבים נוספת האם הוא קרוב לקבלת החלטה בנושא, ענה טראמפ לעיתונאים: "זה ממש על הגבול". כדי להבהיר את דרישותיו, הוסיף הנשיא באוזני הכתבים: "אנחנו חייבים לקבל את התשובות הנכונות - אלו חייבות להיות 100% תשובות טובות לחלוטין".

במהלך נאום שנשא ביום רביעי בטקס סיום באקדמיה של משמר החופים האמריקני, פנה טראמפ לקהל ואמר: "השאלה היחידה היא: האם אנחנו הולכים ומסיימים את זה, או שהם עומדים לחתום על מסמך? בואו נראה מה יקרה".

נשיא ארה"ב גם פרסם הצהרה ברשת החברתית שלו, Truth Social, שם כתב הנשיא כי הוא הורה לצבא ארה"ב להיות "מוכן לצאת למתקפה מלאה ורחבת היקף באיראן, בהתראה של רגע, במקרה שלא יושג הסכם מקובל".