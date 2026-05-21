כיכר השבת
הסכם עם איראן?

"בשצף קצף": פרטים חדשים על השיחה המתוחה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ

פרטים נוספים נחשפים משיחת הטלפון הסוערת: נתניהו אמר לטראמפ כי "השהיית התקיפות היא טעות", בעוד טראמפ הבהיר כי ימשיך במאמץ הדיפלומטי | נתניהו "יצא בשצף קצף נגד הסכם לסיום המלחמה עם איראן"; טראמפ לא השתכנע | כל הציטוטים וההדלפות מהמשבר שמטלטל את ירושלים וושינגטון (חדשות)

6תגובות
(צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

המתיחות סביב השעיית התקיפה האמריקנית באיראן הגיעה לנקודת רתיחה בשיחת טלפון טעונה שנערכה ביום שלישי בערב בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לראש ממשלת ישראל .

אחרי הדיווח הראשוני על המתיחות, כלי התקשורת בארה"ב מספקים כעת הצצה אל מאחורי הקלעים של השיחה הסוערת, וחושפים את חילוקי הדעות העמוקים בין שני המנהיגים.

על פי דיווח ברשת CNN, אשר אימתה חשיפה ראשונית של אתר "אקסיוס", השיחה התאפיינה במתיחות רבה.

גורם אמריקני רשמי ששוחח עם רשת CNN סיפר כי נתניהו הבהיר ל את אכזבתו העמוקה, ואמר לו כי "השהיית התקיפות הצפויות היא טעות, ועל הנשיא להמשיך כמתוכנן" בפעולה הצבאית שזכתה לשם 'פטיש אוויר'.

לפי הדיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", במהלך השיחה נתניהו "יצא בשצף קצף נגד הסכם לסיום המלחמה עם ". בתגובה, ציינו גורמים המעורים בפרטים בשיחה עם העיתון, טראמפ לא השתכנע מטיעוניו של נתניהו.

על פי אותם גורמים, טראמפ הגן על התהליך הדיפלומטי ואמר לנתניהו כי הוא "ימשיך לחתור להסכם שימנע מאיראן אי פעם להשיג נשק גרעיני". עם זאת, טראמפ הוסיף ואמר לנתניהו בשיחה כי "איראן תעמוד בפני תקיפות חדשות אם היא לא תפגין גמישות רבה יותר בשיחות".

למרות חילוקי הדעות בדיון הסגור, טראמפ ניסה לשדר שליטה כלפי חוץ. בשיחה עם כתבים ביום רביעי, הנשיא נשאל מה בדיוק אמר לראש הממשלה הישראלי בלילה שלפני כן. טראמפ השיב לעיתונאים: "הוא יעשה כל מה שאני רוצה שהוא יעשה". עוד טען טראמפ שהשיחה עם נתניהו "הלכה היטב".

בהתייחסו למצב המגעים מול טהרן, אמר טראמפ: "אנחנו בשלבים הסופיים מול איראן. נראה מה יקרה". הוא הוסיף איום מרומז באותה שיחה עם העיתונאים: "או שיהיה לנו הסכם, או שאנחנו הולכים לעשות כמה דברים שהם קצת מלוכלכים... אבל בתקווה שזה לא יקרה. אם לא נקבל את התשובות הנכונות, זה יקרה מהר מאוד. כולנו מוכנים לפעול".

במענה לשאלת כתבים נוספת האם הוא קרוב לקבלת החלטה בנושא, ענה טראמפ לעיתונאים: "זה ממש על הגבול". כדי להבהיר את דרישותיו, הוסיף הנשיא באוזני הכתבים: "אנחנו חייבים לקבל את התשובות הנכונות - אלו חייבות להיות 100% תשובות טובות לחלוטין".

במהלך נאום שנשא ביום רביעי בטקס סיום באקדמיה של משמר החופים האמריקני, פנה טראמפ לקהל ואמר: "השאלה היחידה היא: האם אנחנו הולכים ומסיימים את זה, או שהם עומדים לחתום על מסמך? בואו נראה מה יקרה".

נשיא ארה"ב גם פרסם הצהרה ברשת החברתית שלו, Truth Social, שם כתב הנשיא כי הוא הורה לצבא ארה"ב להיות "מוכן לצאת למתקפה מלאה ורחבת היקף באיראן, בהתראה של רגע, במקרה שלא יושג הסכם מקובל".

בנימין נתניהואיראןדונלד טראמפ

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
להשמיד עכשיו את כל מתקני הגרעין והטילים ובסיסי הצבא בעזרת כל ארסנל טילי יריחו כולל מונחי ראש קרב גרעיני טקטי .ולירות גם נשק גרעיני טקטי על החותים לא יסיק העולם ישמח
תושב מרכז
4
ביבי הוא לא יצחק שמיר . יצחק שמיר כינה אותו הסוכן האמרקאי זה איש שמתקפל ישראל צריכה מנהיגות צעירה בסגנון יצחק שמיר.
תושב מרכז
עוד אחד שמבין
יוסי
3
או שכן או שלא
יהודה
2
שוב פעם אתם נופלים בפח של השמאלנים?
עימות אלק
1
ודאי זה חלק ממהלך הטעיה נראה מה יקרה בימים הקרובים ב"ה בשורות טובות חג שמח
אש

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר